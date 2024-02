Nepreslišano: Samo Mirnik, izvršni direktor KLS Ljubno

Na trenutni lokaciji imamo dobrih 35 tisoč kvadratnih metrov kvalitetnih industrijskih hal z ustrezno opremo in infrastrukturo. Sredi avgusta smo dobili obvestilo, da imamo potrjeno dovoljenje za dodatnih 6500 kvadratnih metrov proizvodnih prostorov na tej lokaciji. Morali bi plačati le še komunalni prispevek občini. Vsa druga soglasja imamo pridobljena. Ampak smo po poplavi po tehtnem razmisleku rekli, da tega sedaj ne moremo narediti. Morda kdaj kasneje, če se območje poplavno uredi, zdaj pa zagotovo ne. Obseg investicije je ogromen, nimamo pa nikakršnega zagotovila o protipoplavnih ukrepih. Do poplave smo svoje zaupanje v varnost te lokacije gradili na uradnih dokumentih, kot so poplavne karte, gradili smo na podlagi študij in izkušenj, ki smo jih imeli tukaj še iz poplav leta 1990. Saj smo vsi iz teh koncev doma, saj se nismo iz Afrike sem preselili. Vemo, kaj lahko pričakujemo in česa ne. Na tej lokaciji, na kateri smo, so bili včasih tudi sadovnjaki in travniki. Ampak po prostorskem načrtu je bilo označeno za industrijsko rabo in da se lahko tu gradi. Na drugih njivah pa ne. Ko smo delali podaljšek hale, smo s cmokom v grlu žagali sadovnjak. Ampak z drugih državnih instanc je bilo predvideno, da bodo tukaj takšne dejavnosti.