Zaradi 1,3 evra na sodišče, 2.

Med kopico novic o rešenih in nerešenih težavah pri nas je bil v Dnevniku 13. februarja objavljen tudi prispevek (z zgornjim naslovom) o plačevanju mestnega prometa v Ljubljani. Poudarek je bil na ceni avtobusne vozovnice 1,3 €. in kazni, če ta ni plačana. Obravnavana je bila gromozanska obremenitev sodnikov, izgubljene ure in poti na sodišča, neuporabno izgubljena energija in sredstva pri tem. Rešitev pa je enostavna: globa na licu mesta in položnica. Če je mladoletnik, bodo seveda obveščeni starši za plačilo in bodo prevzeli dodatno vzgojo.