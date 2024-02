Kdor misli, da bo poplavljence na silo spravil na nekakšno močvirje, se hudo moti, uporabili bomo vsa pravna znanja, da to preprečimo, in ne samo to, tudi da poskrbimo za kaznovanje krivcev za povzročeno katastrofo, ker se tega država očitno izogiba. Savinja je hudourniška reka, ki so jo znali naši predniki kar dobro krotiti, ko pa jo je dobila v oblast v roke skorumpirana država in njeni koncesionarji ter kvazi strokovnjaki, pa je že vse zavoženo.

Zanimivi so kriteriji za selitev. Nazarje, da ne omenjam drugih, je bilo poplavljeno s cca 2,5 metra visoko vodo, devastacija površine je ogromna, pa se hiše ne selijo, očitno nimajo dovolj agilnega župana, ali pa je na srečo normalen.

Župan Braslovč sedaj v pismu obtožuje premierja Goloba, da ni izpolnil njegovih obljub glede selitev ter da bo odgovoren za posledice. Sam mislim, da je Goloba zdaj srečala pamet ter je pogruntal, s kom ima opravka. Tudi umetno organizirane demonstracije v Letušu pod taktirko braslovškega župana ne bodo pomagale k selitvi.

Pa še to: ko gledam, kako se premetava gramoz z levega na desni breg Savinje in obratno, večina pa se ga še vedno nahaja v sredini vodotoka, se sprašujem, kdo to delo nadzira. V kolikor vodnogospodarstvena stroka ni sposobna upravljati z vodotoki, naj prevzame delo rudarska stroka, ki že upravlja in nadzira gramoznice, tudi tiste s plavajočimi bagri; s pomočjo gradbene stroke za površinska dela bi zadeve hitro sanirali.

Predvsem pa, držimo se Prešernovega izreka: Le čevlje sodi naj kopitar.

Matjaž Cerovac, Letuš, Šmartno ob Paki