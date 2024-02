Navalni, najvidnejši kritik Kremlja , je v petek umrl med prestajanjem 19-letne zaporne kazni v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije. Številni zahodni voditelji, pa tudi ruski oporečniki so za njegovo smrt neposredno okrivili Kremelj.

Podpornike Navalnega je novica o njegovi smrti spodbudila k odhodu na ulice, kjer so v spomin na borca za demokracijo glede na posnetke z družbenih omrežij v več mestih po Rusiji polagali cvetje.

Protesti so prepovedani

Glede na današnje sporočilo organizacije OVD-Info je policija v desetih mestih po državi prijela najmanj 101 človeka, od tega 64 v drugem največjem ruskem mestu Sankt Peterburg. Enajst ljudi so pridržali v Moskvi, več drugih pa še v mestih Nižni Novgorod, Krasnodar, Rostov na Donu in Tver.

V Rusiji so protesti v skladu s strogo zakonodajo s tega področja prepovedani in oblasti so v preteklosti že ostro zatrle zborovanja v podporo Navalnemu. Tudi v petek so moskovske oblasti javile, da so zaznale spletne pozive k shodom ter ljudi posvarile, naj se jih ne udeležujejo.