Jevgenij Prigožin

Vzpon Jevgenija Prigožina od prodajalca hot dogov do šefa zasebne vojske, ki je vkorakala na Moskvo, je bil izjemen. Njegovih plačancev iz skupine Wagner se drži zloglasen sloves zaradi brutalnosti v Ukrajini.

Prigožin je postajal pri kritikah ruske vojske in vrhovnega poveljstva vse bolj predrzen. Ko so njegove sile začele pohod na Moskvo z juga, se je zdelo, da je bil to največji izziv za Putina v zadnjih desetletjih, vendar je navidezni poskus državnega udara spodletel na pol poti do prestolnice.

Avgusta 2023 je umrl v nesreči zasebnega letala, ki je strmoglavilo severno od Moskve. Kremelj je zanikal atentat na Prigožina.

Ana Politkovska

7. oktobra 2006 – na Putinov rojstni dan – so novinarko Ano Politkovsko ustrelili v preddverju stanovanjske hiše. Specializirala se je za preiskovanje kršitev človekovih pravic v Čečeniji in korupcije nasploh. Putin je umor je opisal kot gnusen in krut ter komentiral, da je njena smrt Kremlju povzročila več težav kot njeno delo.

Boris Nemcov

Podpredsednik ruske vlade pod Borisom Jelcinom Boris Nemcov je bil oster kritik Putina in viden opozicijski voditelj. Leta 2015 je pripravljal poročilo o vlogi Rusije v konfliktu v Ukrajini, pri 55 letih pa so ga ubili, še preden je bilo dokončano. Ustrelili so ga na mostu le nekaj metrov stran od Kremlja, ko se je ponoči vračal domov s svojo punco. Pet moških so obsodili zaradi naročenega umora. Zaur Dadajev, častnik varnostnih sil čečenskega voditelja in Putinovega zaveznika Ramzana Kadirova, je bil spoznan za krivega, da je sprožil usodne strele. Kremelj je zanikal vpletenost v umor.

Aleksander Litvinenko

Aleksander Litvinenko, nekdanji agent ruske varnostne službe FSB, je pobegnil iz Rusije in sčasoma dobil britansko državljanstvo. Putina je obtožil korupcije in ga okrivil za bombne napade na moskovska stanovanja, po katerih je Putin, takratni premier, sprožil drugo čečensko vojno leta 1999. Izkazalo se je za izjemno potezo in mu je pomagalo priti na oblast. Litvinenko je umrl novembra 2006, nekaj tednov po zaužitju skodelice čaja, ki je bil zastrupljen z radioaktivnim polonijem. Uradna Rusija je ves čas zanikala kakršno koli vpletenost.

Boris Berezovski

Nekdanji milijarder Boris Berezovski je od leta 2000 živel v izgnanstvu v Veliki Britaniji, leta 2013 so ga našli obešenega. V Rusiji je obogatel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja med množično razprodajo državnega premoženja po razpadu Sovjetske zveze.

James Nixey, vodja ruskega programa v mislišču Chatham House, ga je opisal kot »najbolj sposobnega nasprotnika Kremlja in Putina med oligarhi.« Berezovskega so našli mrtvega na njegovem domu v Berkshiru. V preiskavi niso mogli potrditi okoliščin najdbe njegovega trupla.

Sergej Skripal

Sergej Skripal, do leta 1999 polkovnik ruske vojaške obveščevalne službe, je do leta 2003 delal na ruskem zunanjem ministrstvu. Leto pozneje so ga aretirali v Moskvi. Priznal je, da ga je britanska obveščevalna služba rekrutirala leta 1995, in povedal, da jim je posredoval informacije o ruskih agentih v Evropi v zameno za slabih sto tisoč evrov. Zaprli so ga, pozneje pa izpustili po izmenjavi vohunov. Leta 2018 so ga skupaj s hčerko zastrupili z živčnim strupom novičok, vendar sta napad preživela. Kremelj je zanikal, da bi bila Rusija kakor koli vpletena v zastrupitev, in britanske obtožbe, da so napad odobrili visoki ruski uradniki, označil za »nesprejemljive.«