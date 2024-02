V pojasnilih k podani odstopni izjavi je direktor bolnišnice Lavre članom sveta zavoda danes med drugim dejal, da razvoj dogodkov ni ugoden. »Ko naletiš na neodziv ustanovitelja v določenih pomembnih točkah za prihodnost naše bolnišnice in ko vidiš, da stvari ne gredo v takšno smer, kot bi morale oz. bi pričakoval, sprejmeš določene odločitve,« je dejal.

Čas bo po njegovih besedah pokazal, ali je bila ta odločitev modra. »Vsekakor je bila zame pametna, morda tudi za bolnišnico dobra, da se bo nekdo zazrl vase in sprejemal drugačne odločitve v bodoče, da se ohrani Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,« je članom sveta zavoda dejal Lavre.

Povedal je še, da ob tem, ko opazuješ naklonjenost ali nenaklonjenost do določenih javnih zdravstvenih zavodov, vidiš, da prihaja do razlik, ki jih je, kot je dodal, skozi leta dokazoval in utemeljeval. »Ko pa vidiš, da ne uspeš in da molk, ki največ pove, ostane pravilo, potem zmanjka dejansko ne samo volje, ne samo poguma, ampak predvsem tistega, ko ugotoviš, da si samo človek,« je dejal Lavre.

Pojasnil je še, da je počakal na revizijsko poročilo in poročilo računovodskih izkazov. »In dokazali smo, da delamo transparentno in dobro. Še enkrat trdim: določene cene zdravstvenih storitev so hudo podcenjene. In tiste, ki so morda precenjene, ne odtehtajo tega, da se skrbi za bolne paciente tukaj in da se zanje skrbi strokovno,« je dodal Lavre. Svetu zavoda se je zahvalil za sodelovanje.

Za »korektno vodenje bolnišnice in izjemno angažiranost« ter delo v dobro pacientov in tisoč zaposlenih pa se je Lavretu zahvalila predstavnica uporabnikov v svetu zavoda Darja Vrčkovnik, sicer direktorica občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec.

Svet zavoda je sklenil, da bo v. d. direktorja bolnišnice imenoval na nujni seji, ki bo sklicana čim prej.

Lavre je slovenjgraško bolnišnico vodil večino časa od leta 2007, vmes je bil med drugim v letih 2016 in 2017 eno leto v. d. direktorja UKC Maribor. Z mesta direktorja pa je odstopil tudi v začetku aprila 2020, potem ko se je znašel pod plazom kritik zaradi spornih tvitov, za katere se je kasneje opravičil. Vodenje bolnišnice je nato ponovno prevzel v začetku leta 2021, tokratni mandat pa bi mu tako potekel v začetku leta 2025, a je leto pred iztekom podal odstopno izjavo.

O oceni poslovanja bolnišnice za lansko leto svet zavoda na seji, ki še poteka, ni govoril. Znano pa je, da je bolnišnica lani poslovala s primanjkljajem.