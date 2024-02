Če prevedemo: novi lastnik Marinbluja je dal pol milijona za nakup podjetja, ki je nato za novo tovarno dobil 700.000 evrov subvencij in bil takoj za 200 tisočakov v plusu. Pri čemer ima v lasti še vedno novo tovarno. Hrvaškim lastnikom predlagamo, da tudi to tovarno nemudoma prodajo primorskemu podjetniku Vežnaverju, znanemu iz zgodbe o sodni palači na Litijski 51, ta pa jo bo čez nekaj let prek kakega generalnega sekretarja stranke gotovo »ugodno« prodal kakšnemu ministru iz slovenske vlade. Ker gre za Primorce, pa naj najdejo tudi domačega odvetnika, prek katerega bodo šli vsi postopki in »nagrade«. Saj poznate kakšnega, a ne?