#video Ali, delavec iz Turčije: na drugem tiru sem delal tudi 550 ur na mesec

“Obljubljali so nam, da bomo imeli v Sloveniji boljše plače, boljši standard. Obljub niso izpolnili, delali smo po 360 in več ur na mesec, vseh nadur in dodatkov nam niso plačali, počutimo se izigrani,” pravi 38-letni Ali Buldu, eden od turških delavcev, ki so jim (bile) pri gradnji drugega tira kršene številne pravice. Za jutri so zato napovedali stavko.