Kot so pojasnili na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), so se skozi konstruktivni dialog poleg dviga plač glede poplačila vseh opravljenih nadur dogovorili o uvedbi skupnega nadzora, v okviru katerega bodo podpisniki sporazuma pregledali pravilnosti izračuna vseh preteklih izplačil. Nadzor bodo uvedli v roku treh mesecev, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa bodo te nemudoma odpravili.

Dodatek za prevoz na oddaljeno gradbišče za pretekla leta bo izplačan aprila, v nadaljevanju pa ga bodo izplačevali sproti.

Glede stavkovnih zahtev glede ureditve varnosti in zdravja pri delu ter ureditve pogojev bivanja delavcev so se po pojasnilih ZSSS dogovorili, da bodo to urejali v okviru rednega odprtega dialoga med predstavniki delodajalca in predstavniki sindikatov.

Izplačilo enkratnega zneska stimulacije v višini 150 evrov neto

Dodatno so se dogovorili za izplačilo enkratnega zneska stimulacije v višini 150 evrov neto. Izplačali ga bodo marca. Prav tako sta se strani dogovorili za pripravo in sprejetje pravilnika o nagrajevanju delavcev v okviru socialnega dialoga.

Delavci štirih turških izvajalcev del so enodnevno stavko napovedali prejšnji teden. Zahtevali so plačilo vseh nadur in dvig osnovnih plač za 30 odstotkov, so tedaj sporočili iz Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije.

Sindikati v Sloveniji registriranih družb Yapi Merkezi, YM Construction, Yorpol in Türkcan so bili ustanovljeni pred približno dvema mesecema ter sodijo pod okrilje Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije.

Pod danes dosežen sporazum so se podpisali sindikat delavcev gradbenih dejavnosti, ljubljanska podružnica sindikata družbe Yapi Merkezi, SDGD Sindikat družbe YM Construction, Delavska svetovalnica, Yapi Merkezi Insaat in YM Construction.

Društvo Delavska svetovalnica je v minulih mesecih večkrat opozorilo na kršitve pravic delavcev turških izvajalcev del pri projektu drugi tir. Zaradi kršitev delovne zakonodaje je jeseni napovedalo vložitev kazenskih ovadb zoper Yapi Merkezi in njegovega podizvajalca Türkcan. Yapi Merkezi je konec prejšnjega leta prekinil pogodbo s Türkcanom.

Odpoved stavke so pozdravili v projektnem podjetju 2TDK. »Investitor je turškega izvajalca gradbenih del ob napovedi stavke nemudoma pozval k dialogu z delavci in ga redno pozival k ustrezni rešitvi stavkovnih zahtev. Veseli nas, da so bila pogajanja uspešna in da je bila z vzajemnim dialogom sprejeta skupna rešitev,« so zapisali.

Kot so dodali, 2TDK tudi v prihodnje pričakuje, da bodo delovna razmerja med izvajalcem gradbenih del in delavci urejena na ustrezen način. »V podjetju bomo tako kot doslej še naprej skrbno bdeli nad izvrševanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev gradbenih del,« so še zapisali in dodali, da 2TDK redno plačuje vse svoje obveznosti.

