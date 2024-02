Prilivi od tujskega turizma lani prvič presegli tri milijarde evrov

Vrednost izvoza potovanj, ki predstavlja podatek o prilivih od tujskega turizma, je lani po podatkih Banke Slovenije prvič presegla tri milijarde evrov. Dosegla je 3,24 milijarde evrov in bila za devet odstotkov višja kot v 2022, ko je bilo prilivov za,972 milijarde evrov. Cilj iz Strategije slovenskega turizma 2022-2028 je sicer do 2028 to številko zvišati na 3,9 milijarde evrov.