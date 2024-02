Odločitev družbe Meta je del širših prizadevanj tehnoloških podjetij za vzpostavitev standardov za označevanje vsebin, ustvarjenih z generativnimi modeli umetne inteligence, ki lahko na podlagi pisnih pozivov ustvarijo lažne, a realistične zvoke, slike in videoposnetke, je ta teden poročal portal Ars Tehnica.

Meta in drugi tehnološki velikani so se v luči številnih volitev, ki se bodo zvrstile v letošnjem letu, znašli pod velikim pritiskom, da preprečijo uporabo umetne inteligence za širjenje zavajajočih informacij.

Pri Meti so decembra lani že uvedli oznake za slike, ki so bile ustvarjen z njihovimi lastnimi orodji za generativno umetno inteligenco. Zdaj pa si želijo to prakso razširiti še na slike, ki so bile ustvarjene z orodji drugih tehnoloških podjetij, kot so OpenAI, Google in Midjourney.

S to potezo želijo povečati transparentnost na omrežjih, kot so Facebook, Instagram in Threads, tako da obveščajo svoje uporabnike, kdaj je vsebina, ki jo vidijo, digitalno ustvarjen medij in ne pristna fotografija ali videoposnetek, navaja Ars Tehnica.

"Zato si skupaj s panožnimi partnerji prizadevamo za uskladitev skupnih tehničnih standardov, ki bodo sporočali, kdaj je bila vsebina ustvarjena z umetno inteligenco," sporočilo podjetja povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Pri tem bo Meta sodelovala s podjetji Adobe, OpenAI, Google, Microsoft, Midjourney in Shutterstock, je pojasnil vodja globalnih zadev pri Meti Nick Clegg.

Pri Meti pravijo, da se bo tehnologija za označevanje vsebin, ki jih ustvarja umetna inteligenca, opirala na nevidne oznake in metapodatke, vgrajene v datoteke, še navaja Ars Tehnica.