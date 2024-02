Kje se bodo ustavile šape ruskega medveda?

V začetku junija bodo v švicarskem kantonu Vaud za poldrugi dan prepovedali ves promet na avtocesti jugozahodno od prestolnice Bern. Zaradi spremenjene varnostne situacije v Evropi bo nevtralna Švica urila dodatno obrambno sposobnost svoje vojske. Prvič po 70. in 80. letih prejšnjega stoletja se bodo piloti švicarskih lovcev spet urili v pristajanju na avtocesti in vzletanju z nje, saj bi ta v primeru vojne situacije služila kot zasilna letališka steza. Švicarske priprave na morebitno zaostritev varnostne situacije v Evropi niso osamljene. So kazalnik vse glasnejših razmišljanj, da bi Evropi lahko čez nekaj let grozila vojna z Rusijo.