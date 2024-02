Zaradi molka o genocidu v Gazi prekinila sodelovanje

Sedemintridesetletna Bosanka Lana Bastašić, ki je za svoj romaneskni prvenec Catch the Rabbit/Ujemi zajca prejela nagrado Evropske unije za književnost 2020, je na instagramu objavila, da je njena moralna in etična dolžnost, da prekine pogodbo z nemško založniško hišo S Fischer Verlag. Poudarila je, da nima možnosti, da bi povedala svoje mnenje o genocidu, ki se dogaja v Gazi, da nima nobene možnosti, da bi se slišal njen glas, obenem pa je to tudi svojevrsten protest zaradi cenzure propalestinskih glasov v Nemčiji. Založbo je leta 1886 ustanovil judovski publicist Samuel von Fischer, ki je bil leta 1936 po ukazu takratnega nacističnega režima v Nemčiji izgnan iz države. Založba na svoji spletni strani v zvezi z zadnjimi dogodki na Bližnjem vzhodu navaja svojo namero, da se »sooči z novimi oblikami antisemitskega in rasističnega razmišljanja in delovanja, zlasti po masakru Hamasa 7. oktobra 2023«. Založba in Lana Bastašić sta podpisali pogodbo za njen naslednji roman, ki je šele v nastajanju. Lana Bastašić se je s tem marsičemu odpovedala. »Načela so pomembnejša,« je to na kratko komentirala.