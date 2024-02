Bikovića odstranili iz serije na HBO

Ukrajinsko zunanje ministrstvo je uspelo v svoji nameri, da se znan srbski igralec Miloš Biković, med drugim zvezdnik tudi pri nas izjemno priljubljenih filmov in televizijske serije Južni veter, odstrani iz snemanja uspešne HBO-jeve serije Beli lotos. Spomnimo: HBO je Bikoviću namenil eno glavnih vlog v tretji sezoni omenjene in večkrat nagrajene serije, to pa je močno ujezilo Ukrajince, ki so Bikovića obtožili, da je »Putinov igralec« in »velik podpornik ruske agresije na Ukrajino«, ter zahtevali, da se ga odstrani. Po objavi videoposnetka, ki so ga pripravili na ukrajinskem ministrstvu, so se po svetovnem spletu začele širiti razne peticije in pozivi k bojkotu serije, pri HBO pa so te dni ustregli željam ukrajinskega ministrstva in že tudi izbrali Bikovićevo zamenjavo, ki so jo našli v bolgarskem igralcu Julianu Kostovu. Z daljšim zapisom pa se je že oglasil tudi odpuščen igralec. »Odraščal sem v državi, ki jo je razdejala vojna. Ko sem bil star 11 let, sem dneve in noči preživljal v zaklonišču, medtem ko so mojo državo in moj domači kraj bombardirali. Nikoli nikomur ne bi želel česa takšnega. Vsak dan je po vsem svetu vedno več konfliktov. Vsak od njih je drugačen. In vsak izmed njih je strašen. Rad bi, da se vsi nehajo in da prevlada princip ljubezni. Počaščen sem, da sem bil izbran za del Belega lotosa, serije, ki jo cenim, s kolegi, ki jih spoštujem. Moje sodelovanje v njem pa ni možno iz razlogov izven domene kulture. A še vedno verjamem, da umetnost zdravi in ​​združuje človeštvo,« je med drugim zapisal Biković, ki je tudi že sporočil, da bo celoten honorar od serije, ki mu ga bo HBO kljub odpovedi sodelovanja izplačal, podaril v dobrodelne namene.