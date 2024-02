Jure Franko je priznal, da se mu ob gledanju veleslalomske vožnje še vedno naredi cmok v grlu - tudi 40 let pozneje. Te dni je obiskal Sarajevo, županja Benjamina Karić pa se je z obiskom pomembnega gosta pohvalila na družbenih omrežjih – s fotografijo Jureka in bureka.

"Volimo Jureka više od bureka", skandirale su Sarajlije Juri Franku nakon osvojenog srebra na ZOI. Kaže: „Tada nisam ni znao šta to znači, bio mi je to kao vic, dobra fora, na kraju je ispalo da me to prati cijelog života“. Zašto se ne držati čuvenog slogana? Počastili smo se… pic.twitter.com/LmSYOvjDXX — Benjamina Karić (@BenjaminaKaric) February 8, 2024

Karić, ki se je sicer rodila leta 1991, je še zapisala, da ji je Jure Franko priznal, da takrat niti ni vedel, kaj danes legendarni slogan sploh pomeni. Da se mu je zdel kot vic, dobra fora, ki pa se ga drži vse življenje.

Na Bjelašnici so ob tem na posebni slovesnosti, ki se je je ob robu uradnega obiska v Sarajevu udeležila tudi predsednica Nataša Pirc Musar, progo poimenovali po legendi jugoslovanskega in slovenskega smučanja.

»Danes, ko imam trikrat več let kot tedaj, mi je bolj jasno, kaj vse bi lahko šlo narobe, če ne bi snežilo in če ne bi bilo vašega entuziazma, naporov in improvizacije.To je bila skupna zmaga, ki se je rodila na tej progi,« je Franko popihal na dušo organizatorjem.

Poglejte si video slovesnosti ob poimenovanju proge po Juretu Franku:

*Jureka imamo raje od bureka