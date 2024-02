Na ministrstvu za zdravje so pod vodstvom državnega sekretarja Marjana Pintarja oblikovali skupino, ki je namenjena spremljanju obsega in posledic umika soglasij za nadurno delo in poteku dejavnosti v trenutnih razmerah. »Le z izmenjavo izkušenj se lahko poiščejo najboljše rešitve, ministrstvo pa je seveda na voljo za kakršnokoli pomoč, za katero je pristojno,« so STA sporočili z ministrstva.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stavko so napovedali decembra lani zaradi neuresničenih vladnih zavez iz predhodno podpisanih sporazumov.

Jim bodo bolnišnice prelicale soglasja za delo pri drugih izvjalcih?

Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani niso prinesla napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na seji 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Predsednik sindikata Damjan Polh je takrat podal oceno, da je soglasja umaknila več kot polovica vseh zdravnikov.

2. februarja sta nato obe strani sporočili, da do nadaljnjega javnosti s potekom pogajanj ne bodo seznanjali.

Nekatere bolnišnice so medtem že napovedale, da bodo svojim zdravnikom, ki so preklicali soglasja za nadurno delo, preklicale soglasja za delo pri drugih izvajalcih. To pa skrbi direktorje zdravstvenih domov, saj nekateri specialisti iz bolnišnic občasno delajo tudi v zdravstvenih domovih, je prejšnji teden opozorila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.