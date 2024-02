Takrat na domači mizi ne smejo manjkati mastne klobase, zelje, repa, vse seveda zabeljeno z ocvirki, za posladek so obvezne sladice, kot so miške in flancati, pridne gospodinje pa menda na ta dan opravijo kar vajo s pustnimi krofi. Vsekakor smo tokrat na kulturni praznik obilno slavili tudi gastronomsko kulturo in kulinarično tradicijo. Končno enkrat dan slovenske kulture, kot se spodobi.