Kitajski predsednik Xi Jinping je v današnjem telefonskem pogovoru ruskemu kolegu dejal, da bi morali obe državi nasprotovati vmešavanju zunanjih sil, poročajo kitajski državni mediji. Kot je še dejal Xi, bi morali »tesno strateško sodelovati, braniti suverenost, varnost in razvojne interese njunih držav ter odločno nasprotovati vmešavanju zunanjih sil v notranje zadeve«, je poročala državna televizija CCTV.

Podobno sporočilo po pogovorih obeh voditeljev, ki da sta zavrnila ameriško vmešavanje, je prišlo tudi iz Kremlja. »Voditelja se zavedata, da ZDA praktično izvajajo politiko dvojne zajezitve: tako Rusije kot Kitajske,« je povedal svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin in Xi sta v enournem prijateljskem pogovoru tudi potrdila, da Moskva in Peking podpirata drug drugega pri ključnih vprašanjih, ki zadevajo njune interese, je dodal. Voditelja sta govorila še o razmerah v azijsko-pacifiški regiji, pri čemer je ruski predsednik ponovno potrdil svoje načelno stališče do tajvanskega vprašanja, ki je podpora politiki ene Kitajske.

Kot so še zapisali v sporočilu Kremlja, je Putin Xiju dejal, da so vezi med Kitajsko in Rusijo na visoki ravni, kot še nikoli doslej. Xi pa je po poročanju CCTV ocenil, da so pred kitajsko-ruskimi odnosi nove priložnosti za razvoj. Njun pogovor je bil sicer uradno namenjen izmenjavi voščil ob kitajskem lunarnem novem letu, ki se začne v soboto in bo letos v znamenju zmaja, poroča AFP.

Xi in Putin sta že leta v dobrih odnosih, njuno politično zavezništvo pa je postalo še posebej pomembno po ruski invaziji na Ukrajino 24. februarja 2022, pri čemer je Peking gospodarsko in diplomatsko podprl Moskvo, ki se sooča z zahodnimi sankcijami. Kitajska tudi kritizira ZDA zaradi njenega vpliva v azijsko-pacifiškem območju in podpore Tajvanu. Moskva pa verjame, da Washington uporablja Ukrajino z namenom uničenja Rusije.