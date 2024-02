V hišni preiskavi pri 47-letni Celjanki, ki so jo pred dnevi opravili zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so policisti poleg manjše količine mamil našli tudi več uporabljenih igel za vbrizgavanje drog. »Te so bile na dosegu otroka, ki bi se lahko z njimi poškodoval,« so sporočili s Policijske uprave Celje. Osumljena in otrok sta živela v neogrevanem in zanemarjenem prostoru, neprimernem za bivanje otroka s posebnimi potrebami.

Policija je o nevzdržnih življenjskih razmerah otroka obvestila celjski center za socialno delo, v katerem so otroka začasno odvzeli mami in ga namestili v varno okolje. Policija je v stanovanju našla še pasjega mladiča, ki ni imel ustreznih listin, obenem pa tudi ne primerno negovan. Zaposlena z uprave za hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so tudi njega začasno odvzeli ter ga namestili v karanteno.

47-letnico bodo ovadili zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Zoper žensko bodo uvedli tudi prekrškovni postopek zaradi kršitev določil zakona o zaščiti živali.