Po poročanju tamkajšnjih medijev se je nesreča zgodila nekaj pred 23. uro blizu glavne železniške postaje v mestu Pardubice, približno sto kilometrov vzhodno od Prage. Vlak je bil namenjen v mesto Chop na zahodu Ukrajine, v njem pa naj bi bilo več kot 300 potnikov, med katerimi so bili tudi številni tujci.

🚨🇨🇿 BREAKING: TRAGIC TRAIN COLLISION IN CZECH REPUBLIC - 4 DEADFour people were killed and 26 injured in a train crash in Pardubice, Czech Republic. A RegioJet passenger train collided with a freight train on one of the country's main rail corridors. Emergency services,… pic.twitter.com/kzzCyUFBxq