Zidar je bil v aferi Čista lopata leta 2008 obsojen na 14-mesečno zaporno kazen zaradi podkupovanja pri pridobivanju posla gradnje novega stolpa zračne kontrole. Leta 2011 je šel SCT v stečaj, leta 2015 pa je sodišče začelo postopke za Zidarjev osebni stečaj.

Popis terjatev je razkril, da upnikom dolguje okoli 16 milijonov evrov.

Zidar je leta 2021 umrl in ni dočakal konca postopka, tri leta po njegovi smrti pa zadeva poteka kot stečaj zapuščine. Stečajni upravitelj Boštjan Jurkošek je za časnik Delo, ki je prvi objavil novico o najdeni gotovini, povedal, da do Zidarjeve smrti niso imeli dostopa do njegove nepremičnine na Zelenovi ulici 34.

Ko pa so vanjo vstopili, so v njej odkrili sef. V njem je bilo skoraj 600.000 evrov in za 230.000 evrov švicarskih frankov.

Polovica denarja bo pristala v Zidarjevi stečajni masi, polovica pa v stečajni masi njegove nekdanje žene Vincencije Zidar oziroma Lambergar, ki je tudi v postopku osebnega stečaja.