Od povračilnih napadov nazaj k začetku

Manj kot teden dni po smrtonosnih napadih proiranskih milic iz Iraka na ameriško oporišče na jordanskem ozemlju so spopadi na Bližnjem vzhodu še enkrat doleteli Irak in Sirijo, ti dve od vojne in državljanskega spopada močno tepeni državi. Ameriški povračilni napadi na več ducat ciljev proiranskih milic in položaje inštruktorjev iranske Republikanske garde so bili pričakovani. Bili so zmerni, če lahko v tako hudo zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu sploh še govorimo o zmernosti. Štirideset mrtvih v 85 napadih je postalo v primerjavi z dnevnim povprečnim pokolom med sto in dvesto ljudi v Gazi tragična številka »zmernosti« v vse bolj surovem in dehumaniziranem spreminjanju svetovnega reda. Ali so bili napadi sorazmerni grožnji, ki izhaja iz teh uničenih skladišč orožja in nahajališč pripadnikov milic, je že drugo vprašanje, na katero vedo odgovor verjetno zgolj v Washingtonu ali Teheranu.