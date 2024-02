Upam, da DŠP temu izsiljevanju z odstopom ne bo popustila, dokler ne pridejo na plan vsa njej podtaknjena dejanja SD-jevih in SDS-ovih članov. Ker doslej ni popustila, se je SD izsiljevalsko lotila še predsednika vlade z argumenti o koalicijski pogodbi in o usklajeni koaliciji. K sreči je Golob bolj bister, saj mu je jasno, da želi SD to afero s sodno stavbo čim prej pomesti pod preprogo tudi zaradi letošnjih volitev v evropski parlament. Jasno mu je tudi, da lahko obdrži večino v parlamentu tudi brez stranke SD. In kot je nedavno nekdo napisal v Pismih, mu je še celo predlagala, da jo nažene iz vlade, kar bi bilo po mojem mnenju zelo upravičeno. To bom utemeljil tudi s tem: ko je jeseni 2023 predsednik vlade (PV) Golob predlagal krčenje ministrstev na sedem, kot jih ima Švica, so bili najbolj proti prav v SD. PV Golobu je zagotovo postalo jasno, da se je lažje na vladi dogovoriti s sedmimi kot z dvajsetimi ljudmi. To krčenje bi bilo še kako koristno tudi za naš proračun.

Le zakaj so se v SD zdaj zavili v molk, PV Golobu pa ne izročijo zahtevanih dokumentov in odgovorov? Morda mislijo, da več kot imajo ministrov v vladi, bolj so pomembni, predvsem pa lažje izsiljujejo, ker jih je več, kot so to počeli že tudi Šarcu. Ko je imel Šarec tega dovolj, je vrgel puško v koruzo, žal pa se je uštel, ko je mislil, da se bodo z novimi volitvami na novo prešteli. Posledice tega smo trpeli vsi naslednji dve leti, ko je vladal Janša s svojimi podaniki.

S prisego v parlamentu se je Tanja Fajon kot poslanka zavezala, da bo delala v dobro državljanov Slovenije. To pomeni, da naj bi vestno ravnala tudi z javnim denarjem. Pa to res počne? Že če samo pogledamo nasprotovanju SD po krčenju ministrstev, to ne drži. Pa poglejmo še imenovanje Samuela Žbogarja kot veleposlanika Slovenije v OZN, ko smo bili izbrani za nestalno članico VS. Nimam za Žbogarja nobene žal besede, a zakaj ni bil dober naš stalni in priznani diplomat, ki ga že imamo v OZN? To očitam Fajonovi, ker se kljub slabi finančni situaciji v SLO obnaša razsipniško.

Pričakoval bi, da Fajonova kot ministrica za zunanje zadeve obvlada tudi diplomatski jezik, kar pa se je pri DŠP izkazalo, da ne, saj jo je v medijih javno ožigosala kot lažnivko in hotela iz nje narediti grešnega kozla, kar je tudi eden od razlogov za pogrom nad stranko SD. Tudi Hanove izjave so pravi »biseri«. Upam, da bo kakšen medij opravil anketo z vprašanji, komu verjamejo anketiranci, SD-ju ali DŠP. Pogrom nad stranko SD je zaradi navedenih dejstev po mojem mnenju povsem upravičen.

Janez Zupan, Domžale