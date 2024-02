Nova ministrstva za novo prihodnost, ki je (še) ni

Kar osem mesecev je trajalo, da se je vlada Roberta Goloba po volitvah vzpostavila po željah premierja in njegovih koalicijskih partnerjev. V zgodovini samostojne Slovenije se pred tem še ni zgodilo, da bi kdo skušal vladi preprečiti njeno v bistvu legitimno pravico, da se organizira tako, kot sama misli, da bo lahko najbolje delovala. Poskus SDS, da reorganizacijo z referendumom blokira, je bil v javnosti razumljen predvsem kot nagajanje in volilci so ga, čeprav se je marsikomu že takrat zastavljalo vprašanje o smiselnosti širitve vlade, nazadnje zavrnili.