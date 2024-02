To, da imamo toliko izvrstne umetnosti, tako dobre rezultate v športu, ni nič samoumevno, ampak je tudi dediščina preteklosti, ki jo moramo negovati tudi v prihodnje. Kot v časih socializma imajo otroci še vedno velik dostop zunajšolskih dejavnosti, ob katerih se lahko razvijajo. To je zame izjemna kvaliteta, ki jo moramo obdržati. Imamo kvaliteten izobraževalni sistem in tudi zdravstvo. Pričakovano življenjsko dobo imamo eno višjih v Evropi, višjo kot Nemci. Smrtnost novorojenčkov je v Sloveniji med najnižjimi v Evropi. Zato moramo obdržati preventivne zdravstvene programe za moške, ženske in otroke, kot so Svit, Dora, Zora ... Ogromno usmeritev iz polpreteklih časov smo v Sloveniji zadržali in prepoznati jih moramo kot izjemno kvaliteto, jih razvijati in jih tudi obdržati. Vedno več bo starejših in bolnih, zato moramo poskrbeti za njihovo zdravstveno in socialno oskrbo. To zagotovo ne bo enostavno tudi v luči primanjkljaja ustreznih kadrov. Vlaganje v vse našteto je treba videti kot investicijo v prihodnost in ne kot strošek. Večer v soboto