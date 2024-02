Dragi Rajmond!

Novinarji so si privoščili neodpustljiv greh. Med hvaljenimi športnimi dosežki preteklega leta so večinoma prezrli naslov svetovnega prvaka, ki ga v tvojih letih ni dosegel še nihče med Slovenci. Niti tisti, ki so še živi, ne oni, ki so tekmovali za rajnkega cesarja in domovino Avstro-ogrsko. V tistih časih ni bilo pionirskih selekcij, še mladinske so se začenjale tam okoli dvajsetega leta. A vseeno ni nihče mojstril svojega telesa in duha do zrelih, to je najlepših let za svetovni rekord. Kaj rekord, še medalje so bile v takih letih zgolj tiste v vitrinah za obujanje spominov. V živo je ni dočakal nihče. Morda sem nespreten, a tudi v britanski enciklopediji sodobnega časa, to je na spletu, ni nobenega zapisa o podobnem junaštvu.