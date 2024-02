Prerivanje za plače: O dohodkih, konkurenci in malo o zdravnikih

Moj prvi učiteljski stik z ameriškimi študenti se je zgodil v drugi polovici osemdesetih let, ko je skupina študentov iz Clevelanda preživela semester na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Čeprav je bil pozen jesenski čas, so hodili naokoli v kratkih hlačah in strganih supergah. Toda v spominu mi je ostal neki drug dogodek. Na izpitih namreč niso prepisovali; še več, bili so prav sovražni do kolegov, ki so poskušali pomagati kolegom z manj znanja. Ti študenti so bili namreč od doma navajeni, da so bile njihove ocene zaključene glede na povprečno oceno oziroma znanje na izpitu: čim več so znali sošolci, tem močnejši so bili kot njihovi konkurenti in tem manj možnosti so imeli za visoko oceno. Konkurenca se jim je, kot pravimo, pretakala po žilah. Da je bil ta odnos do konkurence zgolj posledica kulture krajev, od koder so prišli, in tipa ocenjevanja, se je hitro pokazalo, ko so pri nas doživeli običajen način ocenjevanja. Pomoč naših študentov jih je hitro naredila za mojstre prepisovanja.