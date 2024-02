Zaradi visokih temperatur bodo ta konec tedna odpadle kar štiri tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki jih ne bodo nadomeščali. Ženske bodo ostale brez smuka in superveleslaloma v Garmisch-Partenkirchnu, moški pa brez dveh smukov v Chamonixu. Organizatorji v Franciji so bili uspešnejši s slalomskim terenom, saj bo jutri potekala sedma preizkušnja sezone (prva proga ob 9.30, druga ob 12.30). Potem ko je v četrtek oznanil konec športne poti Štefan Hadalin, bo osamljeni Slovenec na startu Tijan Marovt, ki doslej v karieri še ni osvojil nobene točke svetovnega pokala.

Po šestih slalomih sezone je v skupnem seštevku discipline prepričljivo v vodstvu Manuel Feller. Avstrijec je zbral kar 440 točk, potem ko je dobil tri preizkušnje, in sicer v Gurglu, Wengnu in Adelbodnu. Feller je bil v Kitzbühlu četrti, v Madonni di Campiglio in na zadnji preizkušnji v Schladmingu pa peti. Po formi v zadnjem obdobju bo največji favorit za jutrišnjo zmago Linus Strasser. Nemec je namreč dobil zadnja slaloma v Kitzbühlu in Schladmingu. Drugi alpski smučarji so bolj izenačeni, največ točk med njimi po polovici slalomskih nastopov v sezoni pa je zbral Norvežan Timon Haugan.