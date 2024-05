Akcijo Polni zagona kolesarimo v službo, so pripravili na Inštitutu za politike prostora in ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ter Urbanističnim inštitutom RS. Kot so danes sporočili organizatorji, so prijavljeni kolesarji med 8. aprilom in 26. majem vsakodnevno vožnjo z avtomobilom zamenjali za kolo in skupno prekolesarili 236.742 kilometrov oziroma 5,9 obsega Zemlje po ekvatorju. Skupno je bilo vpisanih 19.505 kolesarskih voženj, povprečna razdalja kolesarja pa je znašala 8,5 kilometra.

Udeleženci, ki so kolesarili, prihajajo iz 104 slovenskih občin, kar je 14 odstotkov več kot v jesenskem delu pobude. Največ kolesarjev, glede na število prebivalcev v občini pa je bilo iz Ljubljane, Škofje Loke, Škofljice in Kranja.

Letos so se prvič akciji pridružili tudi delodajalci. Sodelovalo jih je 55, ki so svoje zaposlene skozi različne komunikacijske kanale spodbujali h kolesarjenju na delu.