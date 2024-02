Sodstvo in pravna stroka kritična do predloga ustavnih sprememb glede sodnikov

Pravna strokovnjaka in predstavnika sodstva so na okrogli mizi Izzivi urejanja ustavnega položaja in imenovanja sodnikov kritizirali predlagane spremembe ustave, ki bi imenovanje sodnikov z DZ prenesle na predsednika republike. Skrbi jih, da spremembe ne prinašajo depolitizacije postopka imenovanja sodnikov, kot napoveduje politika, ki jih uvaja.