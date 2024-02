Vpletenost v nakup domnevno preplačane stavbe na Litijski cesti v Ljubljani ministrica javno očita generalnemu sekretarju stranke SD Klemnu Žibertu. »Za potek posla se je pri vodji kabineta ministrice zanimal tudi sekretar stranke SD Klemen Žibert,« piše v dokumentu, ki ga je pridobila STA.

Iz analize sicer izhaja, da je bila ministrica z možnostjo nakupa sodne stavbe na Litijski seznanjena šele 5. decembra v okviru sestanka na ministrstvu za finance, ne glede na to, da so strokovne službe že od avgusta pripravljale vso dokumentacijo za nakup nepremičnine.

Zato je še toliko bolj neobičajno, da je bil nakup opravljen v izjemno kratkem času, izpostavlja analiza. Sklep o potrditvi investicije je bil podpisan 22. decembra. Pet dni kasneje, 27. decembra, je bila odločitev o nakupu sprejeta na vladi, dan zatem je pogodbo o nakupu podpisala ministrica.

Litijska na seznamu, še preden so začeli zbirati ponudbe

Prav tako iz analize izhaja, da je iz dokumentacije ministrstva razvidno, da je bila stavba na Litijski že marca razpoznana kot možna lokacija za umeščanje sodišč, torej še pred razpisom za informativno zbiranje ponudb. »Iz teh ugotovitev izhaja, da so bile podlage za nakup nepremičnine zavajajoče in netočne, na kar so bili odgovorni uslužbenci opozorjeni,« piše v analizi.

»Iz komunikacije med ministrico in generalnim sekretarjem Gojkovičem je razvidno, da ministrice ni nihče opozoril na kakršnekoli nepravilnosti pri postopkih v zvezi z nakupom nepremičnine in potencialnimi tveganji. Takih opozoril po navedbah generalnega sekretarja Uroša Gojkoviča tudi on ni dobil. Po njegovem vedenju naj bi postopki potekali v skladu s predpisi in protokoli na ministrstvu, saj so odgovorne osebe podale svoje parafe na vse dokumente.«

Nenavaden potek transakcije in pomanjkljivosti dokumentacije

Kot navaja, je bilo med zahtevami razpisa ministrstva posebej navedeno, da morajo imeti ponujene stavbe ustrezne izkaze o toplotnih značilnostih, kot je denimo energetska izkaznica, česar pa ponudba izbranega ponudnika, družbe Rajski vrt primorskega podjetnika Sebastjana Vežnaverja, sprva ni izpolnjevala. Prav tako je Vežnaver v ponudbi navajal, da je kvadratura celotne nepremičnine 5126,90 kvadratnega metra, kar se je kasneje izkazalo kot sporno.

Analiza kot nenavadno izpostavlja tudi izjemno izjemno kratek rok za predložitev ponudb. Razpis za javno zbiranje ponudb je ministrstvo objavilo 23. junija lani, rok za ponudbe pa se je iztekel 7. julija.

Analiza posebej izpostavlja tudi cenitev stavbe na Litijski cesti. Kot je znano, ministrstvo za pravosodje pred milijonskim nakupom ni opravilo lastne cenitve, temveč je posel sklenilo na podlagi cenitve, ki jo je naročil prodajalec, družba Rajski vrt. Iz te pa izhaja bistveno neujemanje priprave cenitvenega poročila in priprave poročila izključno za potrebe prodaje nameravane nepremičnine, je zapisano v analizi.

»Več kot očitno je, da je cenitveno poročilo pripravljeno izključno za potrebe prodaje nepremičnine,« navaja analiza. Cenilec namreč na več mestih navaja, da si je ogledal nepremičnino 21. avgusta 2020, dejansko pa je datum podpisa cenitvenega poročila 13. decembra lani, lahko preberemo v analizi.

Analiza posebej izpostavlja tudi, da so na ministrstvu pripravili več verzij investicijskega dokumenta, pri čemer so dostopne le verzije od septembra, končna verzija pa je bila potrjena decembra.

Omenjene verzije se po navedbah v analizi razlikujejo zlasti v primerjavi različnih variant izmed treh ponudb, ki so jih na ministrstvu prejeli na javni razpis za zbiranje ponudb za potrebe sodne stavbe. Poleg ponudbe za stavbo na Litijski cesti so prejeli tudi ponudbo za stavbo na Dalmatinovi cesti in za stavbo na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani.

Analiza izpostavlja, da sta v septembrski verziji ponudbi na Litijski in na Dalmatinovi cesti po postavljenem točkovanju izenačeni, potrjena verzija pa preferira ponudbo na Litijski cesti, »kar kaže na to, da so bile verzije prilagojene na način, da bodo preferirale točno določeno varianto, in sicer varianto na Litijski cesti,« opozarja analiza.

Opozorila zaposlenih

V analizi lahko med drugim preberemo še, da je na nepravilnosti in nedoslednosti v dokumentih opozarjalo več uslužbenk ministrstva. Omenjene nepravilnosti so se nanašale na dokumente v povezavi s pregledom identificiranih stavb za potrebe sodstva iz marca lani, investicijskim projektom in analizo prejetih ponudb, med drugim izhaja iz dokumenta.

Nakup stavbe preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije. Ministrstvo namreč ni naročilo svoje preverbe cene stavbe, ampak je sprejelo cenitev, ki jo je naročil in plačal prodajalec, to je podjetnik Sebastjan Vežnaver. Ministrica je izgubila zaupanje stranke SD, ki jo je pozvala k odstopu, Golob se glede njene usode še ni odločil. V SDS pa so že vložili interpelacijo o delu Švarc Pipan.

