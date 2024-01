»Zaradi izraelske agresije nad palestinskim prebivalstvom in genocida, ki ga ta država izvaja v Gazi, je edina dostojna odločitev, ki jo lahko sprejme Košarkarska zveza Slovenije, odpoved tekme in jasno izraženo nasprotovanje politiki izraelske države,« so med drugim zapisali v sporočilu za javnost pri omenjenem odboru.

Izjavo je podprlo več civilno-družbenih gibanj, med njimi Mirovni inštitut, gibanje Mladi za podnebno pravičnost in Sindikat Mladi plus. Ob odpovedi tekme in opredelitvi do genocida so KZS pozvali tudi k pridružitvi pozivom po izključitvi Izraela iz vseh mednarodnih športnih organizacij.

»Menimo, da je nečloveško ostati tiho, ko bo v Kopru igrala reprezentanca države, ki izvaja genocid nad Palestinci in zaseda njihova ozemlja. Države, ki je še po besedah generalnega sekretarja ZN odgovorna za najhujše kršitve mednarodnih konvencij o človekovih pravicah po drugi svetovni vojni. Menimo, da je nečloveško pretvarjati se, da se ni nič zgodilo, ignorirati vsa grozodejstva in uživati v športnem spektaklu, ko ekipa igra pod zastavo, pod katero izraelske 'obrambne' sile v Palestini aktivno izvajajo genocid,« so dodali pri odboru.

Poudarjajo, da se zavedajo, da bodo pri tem slišali nasprotovanja, češ, da v športu ni prostora za politiko in da so izraelski košarkarji samo športni profesionalci, ki z vojno v Gazi nimajo nič. »Na te besede že na tem mestu odgovarjamo, da je čas, da končamo s sprenevedanjem in hipokrizijo. V Palestini je na preizkusu človeštvo. Če v tej situaciji ostajamo tiho, bomo padli kot ljudje in kot družba. Postali bomo soodgovorni za genocid. Nismo samo športniki in nismo samo navijači. Smo tudi ljudje in soodgovorni smo za svet, v kakršnem živimo"« je še zapisal Solidarnostni odbor za svobodno Palestino.