»Študij farmacije je multidisciplinaren in združuje uravnoteženo kombinacijo farmacevtskih, medicinskih, naravoslovnih in drugih vsebin. Študenti pridobijo poglobljeno znanje o zdravilih, od načrtovanja in sinteze novih zdravilnih učinkovin ter oblikovanja farmacevtskih oblik do vrednotenja kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil. Poleg klasičnih zdravil študij pokriva tudi sodobna biološka zdravila in znanja za optimizacijo zdravljenja z zdravili pri bolnikih z različnimi bolezenskimi stanji. Če želite postati strokovnjak za področje zdravil, je študij farmacije prava odločitev!«

Študenti so ob koncu študija visoko usposobljeni strokovnjaki za izvajanje strokovnih del in nalog na različnih področjih farmacije ter imajo široke zaposlitvene možnosti, npr. zunanje in bolnišnične lekarne, farmacevtska industrija, predstavništva, regulativa in inšpekcijske službe, izobraževalne ustanove. Hkrati pa daje študij tudi dobro osnovo za nadaljevanje študija na doktorski stopnji. Magistri farmacije so na trgu dela zelo iskan kader.

Magister farmacije: zdravstveni delavec in nepogrešljiv član zdravstvenega tima

Je glavni strokovnjak, ko gre za področje zdravil, njihovega delovanja in morebitnih neželenih učinkov. Delo v lekarnah se vedno bolj usmerja v svetovanje bolnikom o pravilni uporabi zdravil, kar je še zlasti pomembno pri bolnikih, ki jemljejo več zdravil hkrati oziroma imajo več kroničnih obolenj in število tovrstnih bolnikov z leti narašča. Magister farmacije lahko s svojim znanjem pripomore k boljšim izidom zdravljenja z zdravili.

Magistrski študijski program Industrijska farmacija

Farmacevtska industrija se v Sloveniji hitro razvija, priča smo obsežnim vlaganjem v razvoj in proizvodnjo zdravil. Študij industrijske farmacije je magistrski program, zasnovan z namenom usposabljanja diplomantov za delo v farmacevtski industriji, zlasti na področju proizvodnje farmacevtskih izdelkov. Program je namenjen študentom, ki ste zaključili prvi cikel bolonjskega študija naravoslovnih in tehničnih znanosti.

»Če ste zainteresirani za delo na preseku farmacevtskih znanosti, inženiringa ter proizvodnje zdravil, je industrijska farmacija prava izbira. Študijski program je posebej zasnovan za tiste, ki želijo razumeti in se ukvarjati s procesi, povezanimi s proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in razvojem novih zdravil.«

Diplomanti industrijske farmacije so usposobljeni za različna področja zaposlovanja, saj pridobijo znanje in veščine, ki zajemajo širok spekter farmacevtskih dejavnosti.

Izredni magistrski študijski program Industrijska farmacija

V študijskem letu 2023/2024 smo na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani začeli z izvedbo izrednega študijskega programa Industrijska farmacija v angleščini. Zasnovan je tako, da nudi precej prednosti tako domačim izrednim študentom kot mednarodnim študentom. Študijski program se namreč izvaja hibridno (z možnostjo predavanj na daljavo) in v popoldanskem času, kar omogoča vpisanim študentom, ki so v delovnem razmerju, nemoteno opravljanje službenih in študijskih obveznosti. Predavanja in laboratorijske vaje so izvedene v blokih, kar je časovno manj zahtevno za študente. Program ima ustrezno zastopanost farmacevtskih, tehnoloških, biotehnoloških in biofarmacevtskih vsebin, s katerimi se usposobi študenta za izvajanje strokovnih del kjerkoli na farmacevtskem področju.

Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Laboratorijske biomedicine izobražuje visoko usposobljene kadre, ki igrajo ključno vlogo v sodobni skrbi za zdravje posameznika.

»Največji poudarek programa je na obvladovanju principov, tehnične izvedbe in optimizacije širokega nabora analiznih metod od klasičnih do najsodobnejših, ki se uporabljajo v laboratorijski diagnostiki ter poglobitev v vsa ključna področja laboratorijske medicine kot so: klinična biokemija, hematologija, genetika, mikrobiologija, imunologija in druga.«

Program odlikujejo sodobne vsebine, interdisciplinarnost in kvalitetna izvedba s strokovnjaki posameznih področij. Prednost je tudi velik obseg praktičnega dela v majhnih skupinah, ki olajša razumevanje teoretičnih vsebin in omogoča učinkovito pridobivanje praktičnih veščin.

Diplomanti so visoko iskan kader in imajo široke zaposlitvene možnosti v medicinskih laboratorijih, v raziskovalnih ustanovah, v predstavništvih za laboratorijsko opremo in reagente, v različnih laboratorijih na področju farmacije, biotehnologije in sorodnih področjih.

Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina

Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina predstavlja nadgradnjo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina. Usmerjen je v izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta analitika v medicinskih laboratorijih ter drugih analitskih laboratorijih, v raziskovalnih inštitucijah, v farmacevtski industriji, državnih organih in zastopništvih.

»Prednost magistrskega študija Laboratorijske biomedicine je, da je edini program, ki omogoča vpis na specializacijo iz medicinske biokemije brez opravljanja dodatnih obveznosti. Omenjeni študijski program je zelo aktualen, saj se s študijskim letom 2024/25 začne izvedba prenovljenega programa, ki vsebuje najbolj aktualna področja iz stroke, kot so metabolomika, proteomika, farmakogenomika, bioinformatika, sodobne tehnike rekombinantne DNK, mikroskopiranja, dela s celičnimi kulturami in tkivnega inženirstva, osnove znanstvenega pisanja in uporabe umetne inteligence ter osnove podjetništva. Program temelji na praktičnem laboratorijskem in projektnem delu.«

Univerzitetni študijski program Kozmetologija

Diplomirani kozmetologi in kozmetologinje predstavljajo novo generacijo strokovnjakov, ki pokrivajo razvoj, izdelavo in vrednotenje, regulativo, trženje ter svetovanje o kozmetičnih izdelkih. Program usposobi študenta za izvajanje strokovnih del in nalog kjerkoli na področju kozmetologije (kozmetična industrija, predstavništva, regulativa in inšpekcijske službe, svetovanje in trženje kozmetičnih izdelkov, izobraževalne ustanove).

»Študenti tako podrobno spoznajo različne kozmetične izdelke in mesto njihovega delovanja, tj. kožo, sluznice, lase in nohte. Osredotočajo se na naravne in sintezne materiale kot sestavine kozmetičnih izdelkov in kozmetično aktivne sestavine ter njihove učinke. Pridobijo znanja o načrtovanju, oblikovanju in izdelavi kozmetičnih izdelkov ter pristopih vrednotenja njihove stabilnosti, varnosti in učinkovitosti. Dobro poznavanje kozmetične regulative jim da znanja o nadzoru, trženju in oglaševanju kozmetičnih izdelkov.»

Vsebino je omogočila Fakulteta za farmacijo.

*** Avtorstvo prispevka: prof. dr. Lucija Peterlin Mašič (prodekanja za študijsko področje), izr. prof. dr. Martina Gobec (prodekanja za mednarodno sodelovanje), izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos, izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički, izr. prof. dr. Barbara Ostanek, izr. prof. Izidor Sosič, prof. dr. Odon Planinšek, izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk

*** Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljubljana, www.ffa.uni-lj.si