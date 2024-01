Za moštvo Kansas City Chiefs bo finale priložnost, da kot prva ekipa po 19 letih ubrani naslov najboljših, za San Francisco 49ers pa priložnost za »revanšo« za poraz v finalu 2020. V konferenčnem finala ta konec tedna je najprej Kansas City s Travisom Kelcejem premagal Baltimore Ravens s 17:10, nekaj ur kasneje pa San Francisco z Brockom Purdyjem Detroit Lions s 34:31.

Veliki poraženci nedeljskega večera so igralci Detroita, ki še naprej ostajajo brez velikega finala, odkar so v ligi NFL uvedli takoimenovani Super Bowl oz. veliki finale lige. Ob polčasu je ekipa z zvezdnikom Amon-Ra St. Brownom namreč vodila že za 17 točk.

Vnovič je blestel Brock Purdy, ki je v drugem delu poskrbel za preobrat po zaostanku s 7:24. V le nekaj minutah tretje četrtine je San Francisco izenačil na 24:24 in ekipa iz Kalifornije je nato le še stopnjevala ritem.

Kansas City je kar nekakšna stalnica finala v zadnjih letih, saj se je ekipa v zadnjih petih letih v veliki finale uvrstila že četrtič in se bo potegovala za tretjo zmago v tem obdobju. Statistiki pa so že pripravili anale in čakajo, ali bo ekipi uspelo to, kar je pred 19 leti moštvu New England Patriots, ki so ubranili naslov iz prejšnje sezone.

Pred tremi leti Kansas Cityju ni uspelo, ko so jih v finalu visoko ugnali Tampa Bay Buccaneers (31:9). Leto prej so v finalu z 31:20 ugnali prav letošnje tekmece San Francisco 49ers in ekipa s Patrickom Mahomesom in Kelcejem si je priborila prvo krono.

Znani so udeleženci finala 11. februarja, zato se bodo kmalu začela ugibanja, kdo bodo zvezdniki polčasa, ki ga bo pripravil umetnik Usher. Pojavljajo se tudi ugibanja o prihodu Kelcejeve izbranke Taylor Swift, ki ima 10. februarja napovedan koncert v Tokiu.