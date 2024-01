Egipt je na domačem celinskem prvenstvu v finalu z 29:21 ugnal Alžirijo in Sloveniji omogočil nastop v skupini 1 kot desetouvrščeni reprezentanci z lanskega SP.

Slovenci so si sicer s šestim mestom zagotovili nastop v olimpijskih kvalifikacijah tudi prek dveh mest, ki sta bili na voljo na EP v Nemčiji. Prednost pri razvrstitvah v olimpijskih kvalifikacijah pa ima uvrstitev z lanskega SP, ki je potekalo na Poljskem in Švedskem.

Egipt si je z zmago na afriškem prvenstvu priigral neposredno mesto na OI v Parizu. Alžirija bo igrala v kvalifikacijski skupini 2 s Hrvaško, Avstrijo s selektorjem Alešem Pajovičem in poražencem obračuna za tretje mesto na EP med Švedsko in Nemčijo. Zmagovalec tega dvoboja bo prejel neposredno vstopnico za Pariz.

Nova priložnost

V skupini 3 so Norveška, Madžarska, Portugalska ter Tunizija, tretjeuvrščena s pravkar končanega afriškega prvenstva.

Uvrstitev na olimpijske igre je selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman že na prvih medijskih srečanjih med pripravami na EP označil kot glavni cilj. S tem so se strinjali tudi igralci.

"Bahrajna ne poznam tako dobro, Brazilce toliko bolj. Imajo nekaj zelo kakovostnih igralcev in to ni enostaven tekmec, kot si kdo misli. Špance vsi poznamo. Na koncu sta na voljo dve mesti in v treh dneh moraš doseči dve zmagi, priložnost je vsekakor tukaj. To smo si želeli, prišli smo do tega in imamo novo priložnost. Verjamem, da smo jo sposobni zagrabiti, a moramo nadaljevati na ravni, na kakršni smo bili zadnji mesec," je po porazu z Madžarsko dejal kapetan reprezentance Jure Dolenec.

Olimpijski kvalifikacijski turnirji bodo na sporedu med 14. in 17. marcem, prizorišča pa še niso znana.