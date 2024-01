Na upravnih enotah so napovedali, da bodo stavkali 29., 30. in 31. januarja med 8. in 19. uro. Stavkovne zahteve zajemajo povišanje plač tistim, ki so pod minimalno plačo, strokovnjakom z univerzitetno izobrazbo in visoko strokovno šolo pa primerljivo plačilo s tistimi, ki delajo na ministrstvih.

Stavko je napovedalo 40 upravnih enot, in sicer Krško, Radovljica, Celje, Maribor, Velenje, Logatec, Bled, Mozirje, Slovenska Bistrica, Žalec, Vransko, Sevnica, Metlika, Kranj, Grosuplje, Gornja Radgona, Murska Sobota, Novo mesto, Krško, Kočevje, Domžale, Radovljica, Cerknica. V času stavke bodo zaposleni opravljali le najnujnejše storitve, kot jim to zapoveduje zakon.

Kaj sodi med najnujnejše zadeve?

Zakon upravnim enotam tudi v času stavke nalaga opravljanje določenih storitev, ki veljajo za nujne. Gre za:

naloge s področja matičnih zadev (prevoz pokojnega v tujino; vpis rojstva, če mora novorojenec na nujno zdravljenje v tujino),

naloge s področja javnega reda (izdaja osebne izkaznice ali potnega lista iz razloga nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini),

naloge s področja prometa (izdaja vozniškega dovoljenja iz razloga nujne službene poti v tujino, nujnega zdravljenja v tujini ali smrti v družini v tujini),

s področja urejanja prebivališč (prepoznani postopki urejanja zakonskega prebivališča),

s področja evidenc tujcev (vročitev dovoljenja za bivanje za novorojence - prvo dovoljenje, vročitev dovoljenja za bivanje za voznika v mednarodnem prometu),

potrjevanje podpor podpisov volivcev in

s področja financ (telefonska preverba takse za izdan sklep v zadevi življenjske ogroženosti).

Na ostalih področjih dela ni nujnih opravil oziroma se bo presojalo konkretno za vsak posamezen primer (ali gre dejansko za nujno storitev), sporočajo upravne enote.

Ministrstvo: Stavka je nepotrebna

Včeraj so se na napovedano stavko odzvali na Ministrstvu za javno upravo. Državni sekretar Jure Trbič je dejal, da napovedano stavko obžalujejo in razumejo kot nepotrebno. Obenem razumejo zaposlene, ki želijo opozoriti na težave. Dejal je, da delajo vse, kar lahko, da do stavke ne bi prišlo in da bo stavka največji udarec zadala predvsem ljudem.