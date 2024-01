Zgoditi se je moralo tudi to. Potem ko številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković na odprtem prvenstvu Avstralije v vseh desetih finalih in posledično tudi polfinalih ni izgubil in je na njemu ljubem turnirju imel na računu kar 33 zaporednih zmag, je prišel poraz. Italijan Jannik Sinner je Srba nadigral v prvih dveh nizih s 6:1 in 6:2, imel v tretjem v podaljšani igri žogico za zmago, a se je nasprotnik izvlekel, nato pa dokončal delo v četrtem, ki ga je dobil s 6:3. V jutrišnjem prvem finalu za grand slam v karieri ga čaka Rus Daniil Medvedjev, ki je proti Nemcu Aleksandru Zverevu že zaostajal z 0:2 v nizih, a nato prišel do preobrata.

»Zelo težak obračun. Začel sem odlično. V prvih dveh nizih je bilo očitno, da se Đoković ni počutil dobro na igrišču, zato sem poskušal čim bolj napadati in to izkoristiti, kar mi je uspelo. V tretjem nizu sem na zaključno žogico zgrešil forehand, a tako je v tenisu. Poskušal sem ostati zbran za četrti niz, ga dobro odpreti in priti do zmage,« se je na igrišču v Rod Laver Areni smejalo Janniku Sinnerju, ki je postal prvi Italijan, ki bo zaigral v velikem finalu odprtega prvenstva Avstralije ter šele deveti, ki se je uvrstil v finale kakšnega od turnirjev velike četverice. 22-letni Sinner je odlično serviral ter s tem Srba ves čas spravljal v težave. »Servis sem močno izboljšal, a imam občutek, da ga lahko še precej bolj. Na splošno imam v igri še veliko rezerv, ki jih bom poskušal s trdim delom zmanjševati.«

Močno razočaran je bil po svoji predstavi Novak Đoković. Dejal je, da je bil šokiran nad slabo igro, ki jo je prikazal, in da je bila to ena njegovih najslabših tekem na turnirjih za veliko četverico v karieri. »V prvih dveh nizih nisem naredil ene stvari prav. To je občutek, ki sem ga redko izkusil v karieri. A moram hkrati čestitati Sinnerju, ki je bil boljši od mene v prav vseh pogledih,« je priznal Novak Đoković, ki se je dotaknil tudi končanega niza 33 zaporednih zmag na OP Avstralije. »Trenutno imam še vročo glavo. Čez nekaj dni bom lahko povedal kaj bolj pametnega. Ne glede na vse, sem lahko izredno ponosen na to, kar mi je uspelo tu v vseh letih. Niz zaporednih zmag se je enkrat moral končati. Sem pomirjen, saj sem kljub ekstremno slabemu dnevu dal od sebe vse in se boril do konca.« Predstavnike sedme sile je še zanimalo, ali je bil to le turnir, na katerem mu ni šlo najbolje, ali pa so ga leta končno le ujela. »Težko odgovorim, bomo videli v prihodnje. Še vedno sem optimističen in računam na zmage na prihodnjih turnirjih za grand slam, olimpijskih igrah v Parizu ter ostalih turnirjih, na katerih bom nastopil. Smo šele na začetku teniške sezone. Zagotovo pa takšnega občutka nisem vajen. Ponavadi sem sezono začel z osvojitvijo odprtega prvenstva Avstralije, to pot pa je drugače. Bomo videli, kaj bo to prineslo.«

V drugem polfinalu je bil Aleksander Zverev z eno nogo že v finalu, ko je dobil prva dva niza, a je nato izgubil naslednja dva po podaljšanih igrah, ključnega petega pa je Daniil Medvedjev dobil s 6:3. »V tretjem nizu sem si dejal, da ne glede na to, ali zmagam ali izgubim, želim biti ponosen nase. Začel sem igrati na vse ali nič in na koncu se mi je izplačalo. Porabil sem veliko energije za povratek, a za finale bom pripravljen,« je bil presrečen Daniil Medvedjev.