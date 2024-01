Padci in poškodbe v tej sezoni kosijo po najboljših alpskih smučarjih in smučarkah. Na smuku v Cortini d'Ampezzo jo je skupila najboljša alpska smučarka vseh časov Mikaela Shiffrin. Američanka je že v zgornjem delu preizkušnje v Dolomitih izgubila kontrolo nad smučmi ter končala v zaščitni ograji, zato je po startni številki 8 sledila daljša prekinitev, nesrečno alpsko smučarko pa so s helikopterjem odpeljali v bližnjo kliniko, kjer so opravili preiskave. Prve informacije so bile spodbudne, da sta sprednja in zadnja križna vez v bolečem kolenu ostali nepoškodovani, toda vseh preiskav še niso opravili. Smuk je bil dlje časa prekinjen tudi po nastopu Švicarke Corinne Suter.

Osamljena Slovenka na preizkušnjah v Italiji Ilka Štuhec je zasedla skromno 21. mesto. »V duhu celotne sezone si še ne zaupam, ne spustim teči smuči, kar se potem tudi vidi na zaostanku. Za dvig samozavesti bom od včerajšnjega nastopa skušala najti kakšno pozitivno stvar ter jo uporabiti na današnji tekmi, ko bom imela novo priložnost,« je bila kratka in jedrnata Ilka Štuhec, ki v tej sezoni ne najde prave forme. Po odličnih pripravah v Južni Ameriki in Skandinaviji je Mariborčanka pred sezono pokala od samozavesti. Na tekmah le-te nikakor ne kaže. Slabše rezultate dosega brez večjih napak, kar kaže, da nima potrebne samozavesti, s katero bi v jeseni športne poti napadala želene uvrstitve.

Novinki na smukaških ​zmagovalnih stopničkah

Prvi od dveh smukov v Cortini d'Ampezzo je postregel s številnimi presenečenji. Zmagovalka Stephanie Venier je nazadnje v kraljevi disciplini alpskega smučanja zmagala pred štirimi leti, tekmice pa je ugnala s startno številko 18. Podatek kaže, da ne sodi v krog najožjih favoritinj za zmago. Na drugem in tretjem mestu sta bili eni najboljših tekmovalk v smuku v zgodovini, in sicer Lara Gut-Behrami in Sofia Goggia. Švicarka je za 21. uvrstitev na smukaški oder za zmagovalce uporabila vse svoje izkušnje, saj je nosila startno številko 9, ki je po padcu Mikaele Shiffrin dolgo čakala na svoj nastop. Italijanka pa si je tretje mesto delila z dvema novinkama na zmagovalnih stopničkah smukaških tekem. To sta bili dvakratna veleslalomska zmagovalka Kranjske Gore Kanadčanka Valerie Grenier in pa Christina Ager. Avstrijka se je sploh prvič uvrstila med najboljšo trojico tekem svetovnega pokala.

Če se Mikaela Shiffrin ne bo kmalu priključila tekmam svetovnega pokala, se bo odprl boj za veliki kristalni globus. Kazalo je, da bo po poškodbi Petre Vlhove, ki je po padcu na veleslalomu v Jasni prav tako že končala s sezono, novo lovoriko prepričljivo osvojila Mikaela Shiffrin. Američanka je dosegla že 95 zmag in nihče ni dvomil, da bo magično stotico ujela še v tej sezoni. Apetiti so zrasli predvsem v tej sezoni sijajnima Lari Gut-Behrami in Federici Brignone, ki je v sezoni 2019/20 že izkoristila odsotnost Američanke. Takrat je namreč med sezono zaradi nesreče izgubil življenje oče Mikaele Shiffrin, ki se je za dalj časa odpravila v domovino ter pospremila svojega očeta Jeffa na zadnjo pot. Ko se je po daljšem tekmovalnem premoru želela priključiti svetovnemu pokalu, so zaradi svetovne zdravstvene krize vse tekme sezone odpadle, veliki kristalni globus pa je osvojila Federica Brignone.

Le pet slovenskih ​superveleslalomskih točk

Svetovni pokal v alpskem smučanju za moške se bo nadaljeval z dvema superveleslalomoma v Garmisch-Partenkirchnu. V tej sezoni so bili trije superveleslalomi. Na prvem v Val Gardeni je bil najboljši Avstrijec Vincent Kriechmayr, na drugem v Bormiu Švicar Marco Odermatt, na zadnjem v Wengnu pa Francoz Cyprien Sarrazin. Prva tekma sezone je bila sicer v koledarju v Beaver Creeku, kjer so zaradi slabega vremena odpadle vse tekme v hitrih disciplinah. Trojica zmagovalcev je najboljša tudi v skupnem seštevku, ki bo imel po tekmah na Bavarskem bolj jasno podobo, saj bosta v nadaljevanju sezone le še dve preizkušnji v tej disciplini. Sila klavrn je pogled na zbrane točke Slovencev. Zgolj pet v sezoni jih je zbral le Martin Čater.