Ko norci niso več norci

Verjamem, da je marsikomu težko razumeti, zakaj se je sto in več tisoč Nemcev pognalo na ulice, takoj ko so slišali, da se skrajni desničarji pogovarjajo o reemigraciji oziroma o vračanju priseljencev tja, od koder so prišli, torej o uresničevanju mokrih sanj vseh poštenih skrajnih desničarjev. Seveda se grdo sliši, ko bi te nekdo rad poslal tja, od koder si prišel, temu nihče ne oporeka, a za mnoge je to vendarle le psovka, ki je ne gre jemati dobesedno, kakor ne gre dobesedno jemati psovk, ki te pošiljajo v rit pa še kam.