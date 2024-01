»S tovrstnimi projekti želimo razviti sodobno strokovno učno okolje in dijake ter dijakinje čim bolje usposobiti za uspešno delo in življenje v spreminjajočem se svetu,« pravi koordinatorica mednarodnega programa Jana Hafner. Ravnateljica Petra Vignjevič Kovjanić ob tem poudarja: »Dijake podpiramo v iskanju in razvoju individualne, samosvoje podobe in želimo, da realizirajo čim več pričakovanj, ki jih imajo ob vpisu na šolo, ter spoznajo nove perspektive.«

Sodobno opremljena šola

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana (www.svsgugl.si) je šola z več kot 70-letno tradicijo, uspehi in ambicijami. Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah z video in računalniško tehnologijo, praktične ure pouka pa v kabinetih z instrumenti, sodobnih plesnih in gledaliških dvoranah, filmskih in glasbenih studiih ter učilnicah, prirejenih za odrske nastope. Dijaki lahko svoj prosti čas, vmesne počitke preživijo v prijetno opremljenem knjižnem kotičku na šoli, ki vključuje dragoceno spominsko zbirko velikana slovenskega gledališča, dramatika, režiserja, pisatelja in esejista Dušana Jovanovića (slavnostna otvoritev zbirke bo 13. februarja 2024 ob 17. uri).

Pouk je dopolnjen z vajami in laboratorijskim delom, mednarodnimi projekti ter ekskurzijami, delavnicami, obiski kulturnih prireditev, tabori in športnimi dnevi. Na podlagi želja dijakov vsako leto izvajamo veliko različnih krožkov in tečajev. Posebnost naše šole so različni programi, ki se med seboj prepletajo, in prav izkoriščanje sinergije prinaša dodatno kakovost pri različnih šolskih in interesnih dejavnostih.

Program predšolske vzgoje

Predšolska vzgoja je štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja, kjer se prepletajo splošni predmeti in strokovni moduli in kjer po uspešno opravljeni poklicni maturi dijak pridobi poklic vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja (seveda pa lahko svoje izobraževanje tudi nadaljuje). Na SVŠGUGL je pouk v programu predšolske vzgoje zanimiv in raznolik ter obsega: igranje inštrumentov, petje, ples, likovne delavnice, praktično usposabljanje v vrtcu, ustvarjanje lutkovnih, gledaliških ali plesnih predstav za predšolske otroke. Obenem vključuje strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujini ter še mnogo drugega. Kot zanimivost lahko navedemo tudi, da šola uspešno sodeluje v projektih​ Erasmus+, preko katerih je omogočeno tudi opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Posebnost programa je tudi usposabljanje pri delodajalcu, ki vse od prvega letnika omogoča delo v vrtcu. »Praktično usposabljanje v vrtcu je zelo pomembno, saj tako lažje ugotovimo, ali nam je ta poklic všeč«, meni Tjaša, dijakinja 4. letnika.

Pozor! Na informativnih dnevih bo mogoče opraviti preizkus posluha, ki je svetovalne narave in ni pogoj za vpis v program!

Program gimnazije

Hallo! ¡Hola! Salut! Ciao!

Nemško, špansko, francosko, rusko ali italijansko – v gimnaziji na SVŠGUGL se vsi dijaki in dijakinje razumejo, kot bi govorili skupen jezik. Razumejo se tudi naravoslovci in družboslovci, športniki, glasbeniki in umetniki. Poleg skupnega učenja je organiziranih tudi veliko ekskurzij po Sloveniji in tujini, dijaki so prav tako vključeni v številne krožke: likovni, psihološki, instrumentalni, kemijski, jezikovni, LGBTIQ+, hiphop in rap, ŠILA, filmski, pevski, krožek družbenih omrežij … Dijaki in dijakinje obiskujejo festivale in abonmaje, tekmujejo in delujejo na področju prostovoljstva. Kdor želi v srednji šoli dobiti veliko znanja in si ustvariti dobro podlago za nadaljevanje izobraževanja na katerikoli študijski smeri, je zanj program gimnazija na SVŠGUGL prava odločitev!

Pozor! Tudi gimnazijski program je razgiban, pester in bogat!

Program umetniške gimnazije – smer gledališče in film

Dijaki in dijakinje na SVŠGUGL imajo v okviru programa gledališče in film različne gledališke in filmske praktične delavnice, znotraj katerih raziskujejo potenciale umetniškega filmskega in gledališkega jezika, kreirajo svoje zgodbe, jih odigrajo in sami tudi posnamejo ter zmontirajo. Gre za raznolik in razgiban program, ki vključuje tudi veliko izbirnih predmetov, vsebine katerih se izvajajo v obliki delavnic, zato si vsak dijak lahko v višjem letniku izbere preferenčne predmete, ki ga najbolj zanimajo! Dijaki in dijakinje delajo s sodobno avdiovizualno opremo, v specializiranih studiih in učilnicah ter v večjem številu dvoran za uprizoritvene dejavnosti, zato so pogoji za ustvarjanje skoraj idealni! Profesorji pa tudi!

Pozor! Program je med najbolj zaželenimi programi v Sloveniji, zato moraš za dobre ocene poskrbeti že zdaj!

Program umetniške gimnazije – plesna smer, modul sodobni ples

Specializirani program sodobnega plesa, ki je edini tovrsten v Sloveniji, dijakom in dijakinjam omogoča, da svojo nadarjenost za ples razvijajo in nadgrajujejo na temelju strokovno preverjenih in kakovostnih vzgojno-izobraževalnih pristopov, s poudarkom na razvijanju individualnih umetniških kvalitet. Strokovni del predmetnika je razdeljen na praktični del (sodobne plesne tehnike, kompozicija plesa, balet) in teoretični del (glasba, zgodovina plesa in odrske umetnosti). Znanja, ki jih dijaki in dijakinje pridobijo v štirih letih, tako pomagajo razviti tudi lasten plesni izraz! Dijaki plesne smeri se vsako leto predstavijo v več plesnih produkcijah, sodelujejo na plesnih srečanjih, tekmovanjih, festivalih in revijah ter ustvarjajo z drugimi šolami v Sloveniji in tujini. Celoten pouk praktičnih predmetov s področja plesa se izvaja v plesnih dvoranah na šoli, kar je za dijake velika prednost in priložnost!

Pozor! Če se želiš pridružiti plesni smeri, moraš opraviti preizkus nadarjenosti, zato sledi informacijam na spletni strani šole in se udeleži informativnega dneva!

Ravnateljica Petra Vignjevič Kovjanić o svoji šoli »Na naši šoli, Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana, izvajamo štiri programe, in sicer: program predšolske vzgoje, program gimnazije in dve smeri umetniške gimnazije – smer sodobni ples ter smer gledališče in film. Smeri se med seboj prepletajo, dopolnjujejo in omogočajo raznolikost šolskih in obšolskih dejavnosti. Šola ponuja veliko možnosti sodelovanja na glasbenem, likovnem, plesnem, gledališkem, filmskem področju ter dijake spodbuja k sodelovanju na tekmovanjih v umetnosti, znanju in športu. Vsi zaposleni na šoli si prizadevamo, da je vzdušje na šoli spodbudno, pozitivno, zdravo, odprto, podporno in proaktivno, saj le tako lahko vplivamo na kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja. Omogočamo odprto komunikacijo, medsebojno spoštovanje in zaupanje ter priložnosti za krepitev zdrave samopodobe. Dijaki in dijakinje so bili v vseh letih do sedaj – in upamo, da bodo tudi v prihodnje – pripravljeni slediti svojim ambicijam in prepoznati potenciale.«

Timotej Novakovič, slovenski gledališki igralec in nekdanji dijak SVŠGUGL »SVŠGUGL, locirala si me v svetu kulture in me privedla vanj. Nisi mi ukazovala, kako se ustvarja umetnost, ampak si me naučila ustvarjati v dvorani. Podarila si mi Artauda in mi povedala, da na odru ne smeš biti oblečen v vijolično, razen in samo če to zahteva predstava. Zbudila si mojo žlezo za kritiko in mi dala čas, da prebolim geometrijo med izvajanjem pliéjev. Vtetovirala si mi čudovita srednješolska leta 'u' možgane, da mi bodo vedno sladek opomnik, če bom kdaj slučajno predolgo dremuckal na klopci. Sproščanje po Strasbergu ne izboljša ocen, ampak počutje, seveda pa dobro počutje vpliva na izboljšanje ocen.«

Veronika Valdés, plesalka, koreografinja, plesna pedagoginja in ustvarjalka glasbe, nekdanja dijakinja SVŠGUGL, plesna smer »Spomini na SVŠGUGL so neprecenljivi. Sama sem imela srečo, da sem imela možnost biti obkrožena z enako mislečimi ljudmi. Rečem lahko, da sem imela štiri leta krasno družino, in še vedno se počutim, da smo povezani drug z drugim, kljub temu da smo vsak na svojem koncu sveta. SVŠGUGL ti da možnost, da ustvarjaš, raziskuješ, potuješ in pridobiš ustrezno znanje za nadaljnjo pot. Predmeti so raznoliki in ponujajo velik spekter informacij. Ne le da pridobiš teoretsko znanje, skoraj 50 odstotkov učenja je tudi praktičnega. Vedno mi je bila všeč misel, da obiskujem gimnazijo in da imam poleg tega možnost izbirati smer.«