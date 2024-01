Položnice za elektriko bodo letos nekoliko višje kot lani, potem pa postopoma nižje, napoveduje generalni direktor Gen energije Dejan Paravan. Država tudi letos regulira cene za 90 odstotkov porabljene električne energije za gospodinjstva (povprečna cena je 98 evrov za megavatno uro), 10 odstotkov porabljene elektrike pa bomo odjemalci plačevali po tržnih cenah, ki se v povprečju gibljejo okrog 135 evrov za megavatno uro, zato bodo tudi končne cene malenkost višje kot so bile lani. Povprečno ceno za megavatno uro ocenjuje pri okrog 106 evrov, lani je bila zahvaljujoč regulaciji 98 evrov. »Če ne bi bilo regulacije za 90 odstotkov porabe, bi bila cena za 50 odstotkov višja,« je povedal. »Ker so terminske cene za leto 2025 za pasovno energijo trenutno že pod 90 evri za megavatno uro, pa pričakujem, da v letu 2025 zelo verjetno ne bo potrebna regulacija in cene ne bodo višje kot so, pričakujem pocenitve. To je dober obet,« je dodal. Napovedi za ceno megavatne ure za gospodinjstva se gibljejo pri okrog 100 evrih, za male poslovne odjemalce pa pri 90 evrih, medtem ko letos povprečno plačujejo 135 evrov za megavatno uro, saj država cene zanje več ne regulira. Tudi veliki poslovni odjemalci letos že dosegajo nekoliko nižje cene zakupa kot so jih lani in podobno kot pri ostalih dveh segmentih v 2025 tudi zanje pričakuje pocenitve.

Dobro leto za energetska stebra

V Gen energiji so po prvih ocenah zabeležili slabe 3 milijarde evrov prihodkov, kar je dobra milijarda manj kot lani. Nižji prihodki so posledica manjše intenzitete trgovanja in upada odjema, kar kaže na upočasnjevanje gospodarske aktivnosti. Skupina je obenem zabeležila okrog 204 milijone evrov čistega poslovnega izida (predlani 23,6 milijona evrov). Krovna družba skupine namreč odkupuje energijo od svojih proizvodnih podjetij po stroškovni ceni in jo naprej proda po tržnih cenah, ki so bile še zlasti v začetku lanskega leta bistveno nad proizvodnimi. Ta poslovni rezultat bi bil še bistveno boljši, če ne bi za 43 dni ustavili jedrska elektrarna zaradi odprave puščanja, pri čemer je Paravan ocenil, da je bila proizvodnja iz jedrske elektrarne za 11 odstotkov nižja od načrtovane, strošek izrednega remonta pa je znašal 50 milijonov evrov. Ob tem je Gen energija za kritje stroškov regulacije za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce namenila 195 milijonov evrov.

Tudi v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) so za Dnevnik potrdili, da so v letu 2023 poslovali dobro, natančnih rezultatov pa ne želijo razkriti ali komentirati, dokler jih ne obravnava nadzorni svet družbe. Zapisali so, da je dobro poslovanje posledica optimizacije poslovanja, izboljšav poslovnih procesov ter učinkovitega obvladovanja tveganj, povezanih s proizvodnjo in prodajo električne energije. Slovenski državni holding je medtem že napovedal, da bo Gen in HSE v obliki dividend izplačal po 100 milijonov evrov in ta denar namenil za odpravo posledic poplav. Preostali del svojega dobička bodo v Gen energij namenili investicijam za razogljičenje elektroenergetskega sistema, med drugim tudi pripravam na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.

Solarizacija države

Na poslovne rezultate obeh skupin je vplivala bistveno boljša energetska slika v državi: leta 2022 je bila Slovenija na področju električne energije zaradi zelo slabe hidrologije in sočasne ustavitve jedrske elektrarne in termoelektrarne več kot 30 odstotno uvozno odvisna, v letu 2023 je bila ta uvozna odvisnost le osemodstotna. Hkrati je bil odjem elektrike lani nižji kot predlani, kar pomembno vpliva na razliko med med odjemom in proizvodnjo.

Ob tem je bilo lani je bilo v omrežje priključeno rekordno število novih sončnih elektrarn, približno 400 megavatov dodatnih moči. Zgolj v skupini Gen so lani na omrežje priključili devet megavatov svojih novih sončnih elektrarn, ter postavili še 63 megavatov malih in srednjih sončnih elektrarn, v katere so investirali odjemalci, od tega 38 megavatov pri gospodinjskih odjemalcih. A napačno bi bilo sklepati, da so sončne elektrarne rešile energetsko bilanco Slovenije, saj, kot je v preteklosti večkrat poudaril Paravan, noben posamični vir tega ne more storiti temveč je rezultat vedno odraz mozaika rešitev. x