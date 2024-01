Nepreslišano: Nike Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije

Radi bi živeli v lesenih hišah, imeli leseno pohištvo, ker smo ekološki in okolju prijazni, ampak dreves pa ne bi smeli sekati. Doma bi gozd prepustili samemu sebi, hkrati pa uvažali les iz tropskih držav, kjer se zares dogajajo uničujoči goloseki. To je nevzdržno in samo kaže, kako neodgovorna družba smo. Najbolj trajnostno je, če les pridobivamo doma, kjer je upravljanje gozda sonaravno in proizvodne verige najkrajše. Les je obnovljiv vir, če ga uporabljamo v lokalnem okolju, le tako prispevamo k razogljičenju in zeleni prihodnosti.