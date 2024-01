Za slovensko žensko reprezentanco v smučarskih skokih bo vrhunec sezone konec tedna s tekmama v Ljubnem, kjer so vložili veliko truda v pripravo, potem ko so poplave avgusta povzročile obilo škode tudi na skakalnici. »Mlajši brat, ki je bil na treningu v Ljubnem, mi je poslal sporočilo, da je skakalnica vrhunsko pripravljena, še nikoli tako dobro,« je pripomnila slovenska skakalka Nika Križnar, ena izmed 12 v slovenski ekipi, v kateri so še Nika Prevc, Ajda Košnjek, Taja Bodlaj, Katra Komar, Nejka Repinc Zupančič, Tina Erzar, Nika Krašovic, Lara Logar ter debitantke Živa Andrič, Urša Vidmar in Jerica Jesenko, ki jih danes zvečer čaka tudi krst v reprezentanci. Vrnitev Eme Klinec na tekmovanja, potem se je zaradi zdravstvenih težav predčasno vrnila z Japonske, bo odvisna od tega, kako bo potekala rehabilitacija.

Slovenski selektor Zoran Zupančič je bil presenečen, da je zdesetkana ekipa na Japonskem dosegla dve zmagi in v pokalu narodov znova prevzela vodstvo pred Avstrijo. »Lepo je poslušati slovensko himno sredi Nemčije, Avstrije in Japonske, še lepše pa je to doživeti doma. Tekmovalk ne smemo obremenjevati z rezultati, ampak ostati mirni, zdravi, sveži in dobro pripravljeni. Na vsaki tekmi merimo na vrh. Nika Prevc je letos vrhunsko pripravljena, rumena majica je breme, a je trenutno na takšni ravni, da prenaša vse pritiske. Moramo biti previdni, saj se v smučarskih skokih lahko marsikaj zgodi čez noč. Vse bomo naredili, da rumeno majico zaščitimo in jo pripeljemo do konca sezone v Viklersund,« je poudaril Zoran Zupančič.

Upajo na čim veljo podporo navijačev

Vsa slovenska vrst upa na čim večjo podporo navijačev. »Prejela sem že nekaj prošenj za vstopnice,« je izstrelila Nika Prevc, ki se še prilagaja na časovno razliko po vrnitvi z Japonske, kjer je bil v Saporu dvakrat deseta, v Zau pa prva med posameznicami in na ekipni tekmi dvojic, medtem ko je tretja preizkušnja po večurnem čakanju odpadla zaradi slabega vremena. »Po vseh težavah, ki smo jih imele z izgubljeno opremo in sama tudi s skoki, sem izredno zadovoljna, da se je v Zau vse popravilo in sestavilo nazaj,« se je na Japonsko ozrla Prevčeva, ki si je na prvi tekmi v Saporu iz čevlja iztaknil klinček, zato je doskok končala le z varovalko v peti čevlja.

Kaj se je zgodilo, je opazila šele pri vožnji skozi iztek, medtem ko v zraku ni vedela, zakaj ne mora povsem obvladati smuči, potem ko je izgubila veliko višine, čeprav na odskočni mizi ni bilo nič narobe. »Japonska ni dežela, kjer bi se dobro počutila, a sem raziskala stvari, ki me zanimajo. Hrana mi ni všeč, zato sem imela nekaj stvari s seboj iz Slovenije, ker bi se sicer morala zadovoljiti s tono riža,« je bila slikovita Prevčeva. V Ljubnem bo največ oči uprtih vanjo, saj je glede na formo in rumeno majico prva favoritinja.

»Zame je vsaka tekma enako pomembna, saj se hočem predstaviti v najboljši luči. Profil skakalnice v Ljubnem ni po mojem okusu, a mi veliko pomaga domače okolje. O rumeni majici ne razmišljam vseskozi, obenem pa trdo delam, da jo bom zadržala. Ker vem, kaj sem sposobna, nad svojimi skoki nisem presenečena. Me pa zelo veseli, da presenečam ljudi okrog sebe,« je končala Prevčeva.

Križnarjeva se je z Japonske vrnila zadovoljna

Čeprav je Nika Križnar zaradi izgubljene prtljage ostala brez nastopa na prvi tekmi v Saporu, se je z Japonske vrnila zadovoljna, saj je bila naslednji dan tretja in pokal, ki ga je prejela, je eden njenih najljubših. Ko so Slovenke zaradi izgubljene prtljage ostale brez opreme, je obiskala ostale reprezentance in jih prosila, če posodijo drese in smuči ostalim Slovenkam, pri čemer so nesebično pomoč pokazale Nemčija, Japonska in Kanada, le zase ni našla pravih smuči. »V Ljubnem bodo zaradi domačega tekmovališča pričakovanja višja, a smo sposobne nastopiti dobro. Vse bomo naredile, da Nika zadrži rumeno majico in ekipa vodstvo v pokalu narodov,« je izpostavila Križnarjeva, ki je poskrbela za novo frizuro. x