Zvezna država New Hamsphire bo danes druga, kjer bodo izbirali predsedniškega kandidata republikanske stranke. Mogoče pa je, da bodo to že zadnje upoštevanja vredne volitve, če bi bivši predsednik Donald Trump dosegel tako visoko zmago, da bi nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley kot njegova edina preostala tekmica prepoznala nesmiselnost nadaljevanja kampanje.

Prav to se je po prvih volitvah v Iowi prejšnji teden zgodilo z drugima resnima kandidatoma. Najprej je odstopil poslovnež Vivek Ramaswamy, ki se ga zdaj omenja kot mogočega Trumpovega podpredsedniškega kandidata, predvčerajšnjim pa še guverner Floride Ron DeSantis. Ta je bil v Iowi drugi s povprečnim izidom, čeprav je v to zvezno državo vložil vse. Kot je dejal v nedeljo, je ugotovil, da »nimamo prave poti do zmage«, in podprl Trumpa.

Nikki Haley o duševnem zdravju Trumpa in Bidna

Nikki Haley, ki je bila v Iowi tretja, a precej za petami DeSantisu, je ves čas upala, da se bo tekma spremenila v dvoboj med njo in Trumpom. Zdaj se ji je želja uresničila in današnje volitve v New Hampshiru bodo zanjo velik preizkus. Nekatere ankete so ji že kazale manj kot deset odstotnih točk zaostanka za Trumpom, zdaj se vrtijo pri okoli petnajstih. Če naj Haleyjeva upa na nadaljevanje kampanje in pripravljenost donatorjev, da zanjo še odpirajo denarnice, se te napovedi ne smejo uresničiti. Potrebuje pretres v tekmi, sicer bo po New Hampshiru pot zanjo le še težja. Naslednje pomembne republikanske volitve bodo v njeni domači Južni Karolini 24. februarja, kjer Trump v anketah vodi za trideset odstotnih točk. Zlato pravilo predsedniških kampanj pa je, da se v domači državi ne izgublja. In Trump vodi tudi povsod drugod.

New Hampshire je Haleyjevi sicer bolj pisan na kožo kot Iowa z več sredinskimi in višje izobraženimi volilci. Pravi, da je čas za novo generacijo voditeljev, ne za staro (moško) elito, s čimer na en mah kritizira Bidna in Trumpa (v soboto je dopolnila 52 let). Iztočnico za nov napad ji je v teh dneh dal Trump, ki jo je zelo očitno zamešal z bivšo demokratsko predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Ko je kritiziral Haleyjevo, je namreč začel govoriti, da ni sprejela ponudbe o napotitvi narodne garde za varovanje kongresa ob vdoru vanj 6. januarja 2021. »Skrbi me, in ne mislim zaničevalno, ker ob vsem stresu, ki ga prinaša predsedniški položaj, tam ne moremo imeti še nekoga, o katerem se sprašujemo, ali je mentalno nared zanj,« je dejala Nikki Haley. V Trumpovi kampanji so se znašli in dejali, da »med Nancy in Nikki niti ni tolikšne razlike«.

Nekaj kaosa v koledarjih obeh strank

V New Hampshiru bodo danes potekale tudi prve strankarske volitve demokratov, kjer pa se je zapletlo. Nacionalni odbor stranke je zahteval, da New Hampshire preloži volitve na kasnejši datum, ker je hotel, da so prve volitve v Južni Karolini z več temnopoltimi volilci. Te spremembe je podprl predsednik Joe Biden. Toda New Hampshire ima zakon, ki določa datum strankarskih volitev, proti spremembi so bili tudi lokalni demokrati. Volitve torej danes bodo, a Biden se je odločil, da njegovega imena ne bo na glasovnici, bodo pa volilci nanjo lahko sami vpisali njegovo ime. Na avgustovski konvenciji stranke pa delegati New Hampshira ne bodo imeli glasovalnih pravic, ko bodo formalno volili predsedniškega kandidata. A letos je tako in tako jasno, da bo to Biden.

Pri republikancih se je podoben spor zakuhal v Nevadi, kjer bodo imeli po New Hampshiru naslednje volitve v drugem tednu februarja.