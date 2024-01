»Zdravniki so na današnjih stavkovnih zborih izrazili jasno željo po preklicu soglasij za nadurno delo. Sindikat bo tako postal koordinator zbiranja preklica soglasij zdravnikov, ki bodo to želeli,« je v izjavi medijem povedal predsednik sindikata Fides Damjan Polh. Dodal je, da bodo za zdaj v sindikatu vztrajali pri splošni stavki, o preklicu soglasij pa bodo razpravljali »kdaj pozneje«.

Tudi današnje nadaljevanje pogajanj med vlado in Fidesom sicer ni prineslo dogovora..Po Polhovih besedah si vlada pogajanj ne želi, pač pa želi izsiliti pogoje, ki jih je podpisala z ostalimi sindikati, pri tem pa bi Fides potegnil krajši konec. »Vse bolj jasno je, da zdravstvenega stebra ne bomo videli in bojim se, da bo tudi ta plačna reforma obstala nekje v predalu,« je dejal.

Fides vztraja pri dogovoru, ki bi prinesel takojšnje finančne učinke, vladna stran pa na takojšnje parcialne finančne učinke ne pristaja, je po pogajanjih dejal namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež. Do tega se bodo ponovno opredelili, nato pa se bodo pogajanja nadaljevala, je dodal.

Fides danes še zaostril stavko

V več slovenskih bolnišnicah so, kot je prejšnji teden napovedal Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, zaostrili stavko. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so bile dosedanje zaostritve po besedah podpredsednika sindikata Fides Milenka Stankovića bolj blage. Glede na to, da z vlado doslej niso uspeli doseči dogovora, pa so se odločili, da bodo začeli striktno izvajati le zdravstvene storitve, ki jih v primeru stavke določa zakonodaja, druge storitve, ki niso nujne, pa bodo prenaročili, je danes zjutraj povedal v izjavi za medije.

Hkrati se bodo striktno držali določb kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike. Med njimi je Stanković izpostavil pravico do enourne priprave na delo. Po njegovih besedah večina zdravnikov med delovniki prav tako ne hodi na malico, zdaj pa se bodo te pravice striktno držali. Tako bodo v času osemurnega delovnika v skladu s kolektivno pogodbo delali le šest ur in pol, je pojasnil.

»Po dežurnih službah ne bomo ostajali tukaj in krpali, ampak bomo zjutraj odhajali domov. In pa striktno se bomo držali lokalnih napisanih standardov in normativov,« je povedal Stanković. Kot je še dejal, se v Fidesu pogovarjajo tudi o možnostih dodatnih zaostritev stavke in vladno stran pozval, naj na današnja pogajanja pride s konkretnimi predlogi, ki se bodo približali zahtevam Fidesa.

Zdravniki razmišljajo o umiku soglasij za nadurno delo

Za zaostrovanje stavke so se odločili tudi v več drugih slovenskih bolnišnicah. Tako bodo bolj dosledni pri zagotavljanju zakonskega minimuma zdravstvenih storitev in bolj striktni pri uveljavljanju pravice do priprave na delo in do malice. Borislav Vrbanec, predstavnik Fidesa v SB Murska Sobota, kjer sta po njegovih besedah odpadli že približno dve tretjini načrtovanih operacij, je med možnostmi za nadaljnjo zaostritev stavke omenil tudi možnost umika soglasij za nadurno delo - v tem primeru bi zdravniki delali do največ 48 ur tedensko.

Jure Klanjšček, sindikalni zaupnik Fidesa v SB Nova Gorica. je pojasnil, da gre pri možnosti umika soglasij za nadurno delo za individualno odločitev vsakega zdravnika. »Zaposleni, tako člani kot nečlani Fidesa, izražajo ob zadnjih potezah vlade veliko razočaranje in nezadovoljstvo z načinom, na katerega se obravnava zdravnike, zato je precej mogoče, da bodo posamezniki začeli dajati umik soglasij,« je poudaril. Pobuda zdravnikom k umiku soglasij s strani Fidesa sicer še ni prišla.

Kaj so med stavko dolžni opravljati zdravniki?

Zdravniki in zobozdravniki so prejšnji ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Zdravniki morajo sicer tudi ob stavki opravljati zdravstvene storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v hudo okvaro zdravja ali smrt. Naloga zdravnikov med stavko je zgolj ta, da bolnike triažirajo po pravilih stavkovnega minimuma, so poudarili v Fidesu. Tako po njihovi oceni tudi vzdrževanje poti naročanja ter izdaja zdravniških potrdil in zdravniških spričeval, na primer bolniških listov, ni obveznost zdravnikov v času stavke.

Opravljati morajo nujno medicinsko pomoč, vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter starejše od 65 let, zdravljenje vročinskih stanj, infekcij, poškodb, zastrupitev, kroničnih bolezni, obravnavo nosečnic in porodnic ter onkoloških bolnikov.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa so po drugi strani pojasnili, da so zdravniki v času stavke dolžni zavarovanim osebam zagotavljati zdravstvene storitve, ki so nujne za socialno varnost zavarovancev, mednje pa da sodi tudi obravnava zavarovancev z namenom uveljavljanja njihove začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni ali poškodbe.