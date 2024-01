Več naslovov so na poleg evropskem prvenstvu najbolj cenjenem turnirju v Evropi osvojila le največja namiznoteniška imena, kot so Šved Jan Ove Waldner (prvak je bil osemkrat), Nemca Timo Boll (sedemkrat), Dimitrij Ovčarov (petkrat) in Belorus Vladimir Samsonov (štirikrat). Med vsemi pa je poleg Slovenca zgolj Dimitrij Ovčarov osvojil turnir trikrat zapored, ko je bil med leti 2015 in 2017 najboljši v Bakuju, Gondomarju in Antibesu.

V zadnjih letih, od 2018 naprej, z izjemo leta 2021, ko je bil turnir v Solunu, prvenstvo poteka ob Ženevskem jezeru v Montreuxu. Potem ko je Hrastničan v enem najbolj zanimivih finalnih dvobojev pred dvema letoma s Švedom Trulsom Moregardom po osvojeni zadnji točki skočil na mizo, so fotografije preplavile svetovni splet. Odtlej je skok na mizo postal njegov zaščitni znak, ki ga je lani po uspehu nad Nemcem Qiu Dangom in letos proti Trulsu Moregardu ponovil še dvakrat. Med najsrečnejšimi ob uspehu Jorgića je njegov sponzor Tibhar, saj turnir poteka na mizah nemškega proizvajalca iz Saarbrückna, kjer Hrastničan živi in igra.

Na mizo? Zakaj pa ne

Darko Jorgić je minuli konec tedna v francoskem delu Švice v polfinalu uprizoril eno svojih najboljših iger v karieri. »Skozi prva dva kroga sem se prebijal. Imel sem zelo neugoden žreb, saj sem s Portugalcem Joaom Giraldom (37. na svetovni lestvici, op. p.) že izgubil na svetovnem prvenstvu, s Švedom Antonom Kallbergom (16. na svetu, op. p.) pa igrava večkrat v sezoni, tako da se odlično poznava. Z izjemno voljo in željo sem se prebil v polfinale. Ko so se mi v nedeljo dopoldan povrnili lanski spomini iz Montreuxa, sem vedel, da sem na pravi poti. Z novima oblogama na loparju sem začutil izjemno moč in željo, ki me tokrat ni 'pojedla'. Igral sem res odlično, povsem nadigral Portugalca Marcosa Freitasa (18. na svetu, op. p) ter se mu maščeval za zadnja poraza. Pika na i je bil taktično dovršen dvoboj z Moregardom (19., op. p.),« je svoj zmagoviti pohod opisal Darko Jorgić, ki bo že danes z Jožetom Urhom odpotoval v Goo, kjer bodo na turnirju serije contender prisotni vsi najboljši igralci na svetu.

»Ko potujem po svetu, se mi zdi, da me vsi sprašujejo, ali bom v primeru zmage v Montreuxu znova skočil na mizo. Najprej se mi je vse skupaj zdelo smešno, v zadnjem času pa me takšna vprašanja motivirajo. Rečem si, zakaj pa ne? Zavedam se, da moram biti maksimalno osredotočen do zadnje točke ter ne razmišljati o tem, kako bom skočil na mizo. Zato tudi proslavljanje zmag ni več tako naključno. Vesel sem, da lahko rečem, da mi turnir v Švici v zadnjih letih omogoča, da ohranjam stik s svetovnim vrhom. V Montreuxu dokazujem, da sem zmožen nositi breme težkega nahrbtnika. Čutim njegovo težo, ki me hkrati maksimalno motivira. Želim si, da bo vstop v olimpijsko leto še naprej uspešen, da se bom v Parizu znova uvrstil vsaj v četrtfinale. Lani se mi po zmagi v Montreuxu sezona ni odvijala po načrtih. Verjamem, da sem se od napak kaj naučil,« je osredotočen Hrastničan.

Postaja vse bolj miren, navajen na novo okolje

Jože Urh, vodja namiznoteniškega centra v Saarbrücknu, ves čas diha Jorgiću za ovratnik, ko trenira v Nemčiji. Nekdanji vrhunski igralec si sicer želi, da bi bil 25-letni someščan večkrat prisoten na treningu, a je ritem turnirjev in klubskih obveznostih v državnem in pokalnem tekmovanju ter ligi prvakov (Saarbrücken je aktualni evropski prvak) tako natrpan, da zmanjkuje terminov za kvalitetno vadbo. »Menim, da je eden glavnih razlogov, da je Darko v Montreuxu pokazal tako kvalitetno igro, v tem, da je vse bolj miren. Njegov sin je star šest mesecev, zato se je že precej bolje navadil na novo okolje. Na začetku koledarskega leta je v Dohi in Dubaju pokazal visoko raven igre, bil povsem blizu zmagi proti prvemu igralcu sveta Fan Zhendongu. Hitri Kitajci mu po igri ustrezajo manj kot evropski. Poleg tega turnir vsako leto poteka na mizah Tibhar, ki mu izjemno ustrezajo. Zelo pomembno je tudi, da si je Darko z uvrstitvijo v polfinale v Švici zagotovil nastop na finalu svetovnega pokala, kjer bo na razpolago veliko točk za svetovno lestvico,« meni Jože Urh, ki pri 63 letih v dvoranah za trening še vedno ogreva Darka Jorgića.

Ob uspehih trofejnega Slovenca ima vselej ogromno zaslug tudi njegova trenerka Andreja Ojsteršek Urh, ki ta teden ne bo skupaj s 15. igralcem sveta v Indiji, temveč bo odpotovala na evropsko prvenstvo do 21 let v Skopje. V Goi bo Jorgićev trener Jože Urh. »Darko se je v finalu držal taktičnega načrta kot pijanec plota. Moregard je na turnirju igral odlično, do finala izgubil le en niz, disciplina v igri in odlična realizacija pa sta bila na strani Darka, ki si je uspeh absolutno zaslužil,« je svojega varovanca pohvalila Andreja Ojsteršek Urh.