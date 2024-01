Jasna gosti prvi veleslalom po kranjskogorskem, na katerem nobena od Slovenk ni osvojila točk.

Tokrat po prvi vožnji kaže na boljše rezultate slovenskih smučark. V finale z začetkom ob 13.00 sta se uvrstili dve. Neja Dvornik se je s startno številko 45 zavihtela v najboljšo dvajseterico. Dvornik po prvem delu tekmovanja zaseda 19. mesto, njen zaostanek je sicer precejšen in znaša 4,39 sekunde.

Andreja Slokar je nastopila pri repu lestvice s številko 61 ter se podala v lov na prvi veleslalomski finale po marcu 2022 in poškodbi kolena na veleslalomskem treningu, zaradi katere je izpustila celotno preteklo sezono.

Ajdovka veleslalomske psihološke blokade še ni sprostila. Zaostanek 5,83 sekunde (44.) je bil prevelik za še en nastop.

Grd padec Vlhove

Začetek prve vožnje je zaznamoval grd padec slovaške zvezdnice Petre Vlhove, ki je padla že po nekaj zavojih. Drugo najboljšo smučarko karavane so morali reševalci s strmine prepeljati z akijem.

Italijanka Federica Brignone, ki je imela startno številko ena, je odstopila že po petih zavojih. Ista usoda je s številko štiri doživela Vlhova, ki je bila ena glavnih favoritinj konca tedna v Jasni, njen odstop je šokiral veliko množico slovaških navijačev. Vlhova je padla na hrbet in je po padcu zdrsnila v zaščitno mrežo ter se je s konico smučke zapletla v mrežo. Smučarki so morali pomagati delavci ob progi. Prvo vožnjo so za nekaj časa prekinili. Po mučnih minutah so tekmovalko s strmine evakuirali z reševalni sanmi. Ko je šla mimo prostora z navijači, je svojim slovaškim privržencem pomahala. Za zdaj še ni znano, kako hudo se je Vlhova poškodovala.

Vlhova je najboljša slovaška smučarka v zgodovini. V sezoni 2020/21 je osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučark.

Osemindvajsetletnica je leta 2022 na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila zlato kolajno v slalomu, na svetovnem prvenstvu v Areju leta 2019 pa je postala svetovna prvakinja v veleslalomu.

V svetovnem pokalu je osvojila 31 zmag. V tej sezoni je zmagala na treh slalomih v Leviju, Courchevelu in Kranjski Gori, kjer je z osvojenim četrtim mestom na veleslalomu dan prej dobila tudi seštevek jubilejne 60. Zlate lisice. V nedeljo bo v Jasni še slalom.