Sodniškemu protestu ob rob: Se vpleteni zavedajo resnosti stanja in spora?

V demokratičnih in pravnih državah se ne zgodi pogosto, da bi sodniki in državni tožilci protestirali in stavkali. Zlasti je neobičajno, da sodniki kot funkcionarji sodne veje oblasti in državni tožilci stavkajo, saj so stavke, ki predstavljajo obliko delavskega, sindikalnega in razrednega boja, praviloma orožje zaposlenih (zlasti tistih, ki so sindikalno organizirani) v zasebnem in javnem sektorju v boju z njihovimi delodajalci. Javni nastopi sodnikov in mediji po svetu razkrivajo, da so sodniki pogosto nezadovoljni s svojimi delovnimi pogoji, statusom in položajem, da jih skrbita varnost na sodiščih in osebna varnost sodnikov, da se pritožujejo in razburjajo zaradi tega ali onega. Običajno komentarji in pritožbe sodnikov, zlasti kadar so povezani s senzacionalističnimi novicami o ekscesnih dogajanjih v sodnih dvoranah ali z razvpitimi sodnimi procesi, zbudijo pozornost javnosti. Poleg sodne veje oblasti na (javne) pritožbe in predloge sodnikov praviloma reagirata tudi izvršilna in zakonodajna oblast ter skupaj poskušajo razrešiti probleme, na katere sodniki in sodna veja oblasti opozarjajo.