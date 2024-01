V Zagrebu, kjer prebivalci niso več vajeni snega, ne delujejo nekatere linije mestnega prevoza, na terenu pa je 240 ekip zimske službe.

Vedno več dela v prestolnici imajo tudi gasilci, ki morajo posredovati predvsem zaradi podrtih dreves. Dopoldne jih je na ceste, parkirišča, avtomobile in stavbe padlo skoraj 30. Pred polomljenimi vejami in podrtimi drevesi je danes opozorila tudi uprava največjega mestnega parka Maksimir in do nadaljnjega odsvetovala obisk.

Obilne snežne padavine so zajele več delov države, zaradi njih pa je državni hidrometeorološki zavod za danes izdal rumeno ali oranžno vremensko opozorilo. Za območje Reke in Kvarnerja medtem velja rdeče vremensko opozorilo zaradi orkanske burje, katere sunki bi lahko dosegli tudi do 180 kilometrov na uro. Za Gospić v Liki enako opozorilo velja zaradi močnega vetra in obilnih snežnih padavin.

Popoldne je začelo snežiti tudi v notranjosti Istre in na Učki, okoli 17. ure pa so po poročanju vremenskega portala Istramet prve snežinke padle tudi v Pulju in Fažani. V Istri sicer danes piha tudi močna burja, ki doslej ni povzročila večjih težav ali gmotne škode, temperatura zraka pa se je čez dan spustila za okoli deset stopinj Celzija, poroča Hrvaška tiskovna agencija Hina.

Največ snega bo po napovedih vremenoslovcev zapadlo v osrednjem delu države in goratih predelih, kjer pričakujejo tudi do pol metra snega.

Zaradi orkanskega vetra velja prepoved prometa za vsa vozila: na delu avtoceste od Zagreba proti obali, in sicer med Svetim Rokom in Posedarjem. Prav tako je promet za vsa vozila prepovedan na delu jadranske magistrale, med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno, je sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Zaradi zimskih razmer v Gorskem kotarju, Liki, na severozahodu države in v delu zadrske županije velja prepoved prometa za tovorna vozila s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki ter za vozila brez zimske opreme.

Hak je sicer poročal tudi o več prometnih nesrečah na avtocestah v notranjosti države. Za vožnjo brez predpisane zimske opreme je zagrožena denarna kazen od 660 do 1990 evrov.

Hladno vreme in sneg otežujeta tudi vožnjo po cestah v Srbiji, je sporočila srbska avto-moto zveza. Obenem je opozorila na nevarnost zemeljskih plazov na cestah.

Sneženje je medtem doseglo tudi BiH, kjer je sneg že pobelil Krajino na zahodu države. Do sobote bo sneženje po napovedih vremenoslovcev zajelo tudi preostale dele države.