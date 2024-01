Sklepno dejanje šova Blatno govedo

Veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic je 14. novembra lani na kmetiji Možgan v Venišah pri Leskovcu v krški občini zaradi izredno slabih pogojev reje živali ter njihovega slabega rejnega in zdravstvenega stanja spektakularno odvzela 24 goved in enega osla temno sive barve z belim gobcem. No, osla v resnici ni odvzela, kot je prenagljeno napisala v odločbi, saj ji je pobegnil. Njegovo riganje je še slišala, videla ga pa ni nikoli več. Kot da ji je nekje v daljavi kazal osle.